Roma, 9 marzo 2020 - Nel caos crescente del coronavirus - con l'aumentare dei casi e della paura - le regioni del Sud sono seriamente preoccupate per il 'controesodo' dei loro abitanti che vivono nelle zone rosse e sono tornati in massa. Con ogni evidenza nella pratica è difficile, se non impossibile, imporre a tutti i potenziali contagiati la quarantena come ieri hanno deciso di fare parecchi governatori, da Michele Emiliano a Jole Santelli.

Il vero problema, segnalano in molti, è che il sistema sanitario delle regioni del Sud non è in grado di fronteggiare un'emergenza coronavirus, visto che anche il Nord più attrezzato è in forte affanno.

Bologna, denunciati due parmensi che volevano scappare a Madrid

Agrigento, indagini su due ragazze

Sui social gira un video con due giovani donne che arrivano dalle zone rosse e che vanno in giro ad Agrigento scherzando e ridendo sul decreto del Governo. E ieri è finito anche nelle mani degli inquirenti, che adesso stanno per identificare le due donne che hanno violato il Dcpm. Sul video è intervenuta anche la Procura di Agrigento: "In relazione ad alcuni video che circolano sui social network", la Procura della Repubblica di Agrigento "ricorda che violare le cosiddette zone rosse integra il reato di cui all'art. 650 c.p. che prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi".

"Si ricorda poi , anche al fine di evitare di incorrere nel più grave reato di cui all'art. 438 c.p., che le persone che provengono dalle suddette zone devono mettersi a disposizione della competente autorità sanitaria al fine di impedire il propagarsi della epidemia". Si rappresenta, "infine, che la diffusione di false notizie sulla epidemia in corso sui social network può integrare il reato di "procurato allarme" di cui all'art. 658 cp".

La Procura sottolinea che polizia e carabinieri "stanno già identificando i responsabili di alcune gravi condotte diffuse ieri su internet".

Ritorno in Sicilia, 7mila si registrano

In Sicilia - dove ci sono per ora 54 casi e 19 ricoveri di cui 1 in terapia intensiva - si cerca di correre ai ripari contro il contagio. "Siamo preoccupati per i casi positivi al coronavirus aggiuntivi che si possono determinare per l'esodo verso il Sud, che è stato indotto - dice 'assessore regionale alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza a La7 - Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi sul sito delle Regione siciliana, siamo già a oltre 7.000, perché è importante tracciare la presenza di chi raggiunge la Sicilia dall'area rossa o da quelle che sono state le aree gialle. Da ieri a oggi l'aumento dei casi sospetti è di pochissime unità, questo non ci deve fare abbassare la guardia".

Emiliano: oltre 9mila autodenunce

"Il totale delle persone che si sono autosegnalate per essere rientrate in Puglia assommano a 9mila 362. Solo ieri erano 2mila", dice il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ad Agorà. Il governatore osserva che si tratta di persone che "sanno che in Puglia il sistema sanitario funziona e quindi nella scelta preferiscono stare qui piuttosto che al Nord".

Calabria, Santelli: censimento per coronavirus

"Invitiamo chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 14 giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, a compilare la scheda censimento per i monitoraggio dei rischi da Coronavirus", è l'appello via social della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che nel post inoltre pubblica anche il link del sito istituzionale dell'ente - http://emergenzacovid.regione.calabria.it - attivato per la compilazione della scheda. "E' importante - aggiunge - perché ci permette monitorare il flusso degli arrivi, le località di destinazione e lo stato di salute delle persone interessate. Tutto nel rispetto della privacy di ogni cittadino".

E a la7, Santelli aggiunge: " Ho chiesto e imposto il controllo per tutte le destinazioni. Dobbiamo anche confidare nella collaborazione di chi è tornato, perché tutti i positivi fin qui in Calabria erano tornati dal Nord. Vogliamo evitare di trovarci noi in una situazione che non siamo in grado di fronteggiare. Meglio dire le cose chiaramente". Il conteggio dei calabresi rientrati a casa "non c'è ancora precisamente, perché - spiega - devono arrivare gli ultimi treni e bus, basti pensare che ieri sera erano attesi circa 80 pullman. Un rischio anche per le persone che sono scese. Su questi pullman si verifica il biglietto d'ingresso e si consegna la quarantena obbligatoria. Abbiamo centri abbastanza piccoli in Calabria, il controllo dei sindaci è abbastanza forte".