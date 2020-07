Roma, 24 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in italia. Dopo tre giorni in cui la curva epidemica è tornata a salire, con il picco di ieri che ha superato i 300 casi (come non avveniva da un mese), si attendono a breve i dati del Ministero della Salute sui nuovi contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, a livello globale i contagi sono più di 15 milioni, con oltre 633 mila decessi, e gli Stati Uniti giorno dopo giorno si confermano il paese più colpito. Ma anche l'Europa deve mantenere alta l'attenzione ed è la stessa Oms a invitare i governi al ricorso a nuove restrizioni. Dalla Puglia, è il presidente della Regione Michele Emiliano a ricordare che "i segnali che provengono dal mondo inducono tutti ad una grande attenzione". Mentre dalla Campania il governatore Vincenzo De Luca ribatte: "O registreremo un incremento della responsabilità oppure nel giro di una o due settimane saremo costretti a prendere decisioni drastiche". Su tutto il nostro territorio, l'attenzione è alta sui nuovi focolai e sui casi di importazione, su cui il ministro della Salute Roberta Speranza avverte: "Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza".

Covid, il bilancio di oggi, 24 luglio

Lombardia

In Lombardia sono 53 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ma nessun nuovo decesso.

Lazio

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 nuovi casi da Coronavirus in Lazio, di cui 13 di importazione. "Nove - di nuovi casi - sono di nazionalità del Bangladesh, e sono la coda dell'ultimo volo proveniente da Dacca, 2 dall'India e 2 dalla Turchia", spiega l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che si è anche registrato un decesso nelle ultime 24 ore.

Trentino

Sono complessivamente 64 le persone trovate positive al tampone del Covid-19 legate al focolaio della ditta di spedizioni Bartolini di Rovereto, in Trentino. L'ultima tranche di tamponi, sulle 300 persone complessivamente testate, ha fatto emergere 14 nuovi casi (tutti asintomatici) che vanno a sommarsi ai 20 di mercoledì e ai 30 della giornata di ieri. Delle 14 nuove positività, 3 riguardano i padroncini delle ditte che trasportano i pacchi per il centro logistico, che si trova nella zona industriale della città trentina, e 11 interessano familiari o persone vicine a chi lavora per la Bartolini. Come ha dichiarato il direttore generale dell'Azienda sanitaria di Trento, Pierpaolo Benetollo, tra "i nuovi positivi ci sono anche alcuni minori, ma nessuno di essi frequenta colonie, centri estivi o scuole".

Puglia

Anche in Puglia continuano ad aumentare i contagi: oggi sono 13 le nuove infezioni e un morto. Ma allarma il nuovo focolaio che si è sviluppato attorno a un operatore sanitario, attualmente ricoverato in provincia di Lecce: i 7 nuovi casi registrati ieri sono tutti riconducibili a questa persona e si aggiungono ai 5 casi di persone risultate positive al test, che erano arrivate in Puglia nei giorni scorsi, provenienti da Paesi extracomunitari. "I nuovi casi positivi erano già in isolamento in quanto contatti stretti del caso indice - ha spiegato il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo -. A seguito delle nuove positivita' il Servizio di Igiene Pubblica ha esteso l'indagine epidemiologica per tracciare i contatti e circoscrivere il focolaio".

Le altre Regioni

Per l'epidemia "in Campania, così come credo in Italia, dobbiamo registrare un clima di pericoloso rilassamento generale", dichiara il presidente della Regione, dove Vincenzo De Luca, dove oggi si sono riscontrati 6 nuovi positivi. "Dobbiamo essere preoccupati - continua il governatore - e dire, con sincerità, ai nostri concittadini che se prosegue il clima di rilassamento, di distrazione, di sottovalutazione, rischiamo di farci male". In Abruzzo 4 nuovi positivi e 100 cittadini in isolamento domiciliare. Un nuovo contagio anche nelle Marche, mentre si registrano 11 nuovi casi in Toscana e 3 in Sardegna. Anche in Friuli Venezia Giulia 5 nuovi contagi, mentre uno in Calabria.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie di oggi

