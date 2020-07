Roma, 24 luglio 2020 - Quarantena obbligatoria per chi arriva in Italia da Romania e Bulgaria. Lo ha annunciato il ministrodella Salute, Roberto Speranza, al termine di un incontro con il collega degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale del Coronavirus. "Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria - ha detto Speranza -. Questa misura è gà vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione".

Nel Lazio attualmente si stanno monitoriando propio i casi di Covid 'di importazione' dalla Romania, dopo qualche positivo registrato negli ultimi giorni tra cui due badanti di ritorno dal loro Paese con gli autobus.

Covid, il bollettino del 24 luglio