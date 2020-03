Roma, 8 marzo 2020 - Il governo chiude parte del Nord Italia per limitare la diffusione del Coronavirus, mentre le regioni del Sud impongono la quarantena obbligatoria a chi arriva dalla Lombardia e dalle altre 14 province incluse nell'ultimo decreto. Aperti invece quasi tutti i varchi a Vò: il Comune in provincia di Padova è infatti uscito dalla cosiddetta 'zona rossa'. E in attesa dei nuovi dati della Protezione civile, l'ultimo bilancio parla di 5.883 casi in Italia (compresi decessi e guariti). Intanto sono risultati positivi il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e il generale Salvatore Farina, capo di Stato maggiore dell'Esercito. Entrambi stanno bene e sono in isolamento.

FOCUS: Lombardia - Emilia Romagna - Marche - Toscana - Umbria

Nuovi contagi in Italia

Nelle Marche si registra un settimo decesso: un uomo di 83 anni con patologie pregresse e positivo al Covid-19 è morto all'Ospedale Regionale di Torrette di Ancona. In Campania si registrano altri 12 contagi per un totale di 101 casi. In Sicilia invece i positivi sono saliti a 53 (primo ricovero a Enna). In Umbria altri due positivi.

Decreto 8 marzo: cosa cambia con le nuove regole

Contagio a 'Le Iene', 14 giorni di stop

Il virus dilaga anche nel mondo dello spettacolo: sarebbe stato riscontrato un caso di positività all'interno della redazione de "Le Iene", la trasmissione in onda su Italia 1. Il programma verrà interrotto per due settimane, a breve sarà diffuso un comunicato con i dettagli del caso.

Cultura 'chiusa', Franceschini: il web aiuti

Musei, parchi archeologici, archivi, biblioteche, cinema e teatri chiusi in tutt'Italia. Ed è prevista "la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato". Il ministro Franceschini twitta: è "una scelta necessaria e dolorosa. Ma la #cultura può arrivare nelle case: chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti".