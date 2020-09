Roma, 21 settembre 2020 - Nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento in Italia dell'epidemia di Coronavirus, dopo i numeri di ieri che hanno segnato un calo nei contagi (1.587 nuovi casi). Resta invece preoccupante quanto avviene in Europa nei Paesi vicini: se da noi la curva resta su livelli controllabili, in Francia (ormai oltre i 10mila casi giornalieri) la situazione è pesante con metà del Paese 'zona rossa'. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia l'obbligo del tampone per chi arriva da Parigi e da altre aree d'Oltralpe. Pesante la situazione anche in Gran Bretagna, dove gli specialisti prevedono che, se il trend resta questo, in ottobre si potrebbe viaggiare a 50mila casi e 200 morti al giorno. Non va meglio in Belgio, dove i contagi sono aumentati del 62% e a Monaco di Baviera (nuove restrizoni)

In Italia grande apprensione c'è per la tornata elettorale su referendum, regionali e comunali di ieri e oggi. Ma nel complesso le cose non sembrano essere andate male, anche se occorerà qualche giorno per verificare se il voto ha provocato un aumento dei contagi. Stesso discorso per la riapertura degli stadi di Serie A. Intanto, è allarme a Bari per 20 casi di positività in una Rsa: sono tutti asintomatici, mentre preoccupa il focolaio del carcere di Capodimonte a Benevento.

Covid, il bilancio del 21 settembre

Regioni: la tabella

Lazio, aumentano i nuovi positivi

Nel Lazio aumenta il numero dei nuovi positivi a fronte di un numero inferiore di tamponi eseguiti. "Su oltre 8 mila tamponi oggi si registrano 198 casi", rende noto l'assessore regionale, Alessio D'Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 165 su quasi 10 mila tamponi. Dei 198 casi di oggi, precisa D'Amato, 117 sono a Roma. Si registrano anche cinque decessi.

Veneto: 103 contagi

Il Veneto registra 103 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, ma nessuna vittima, e un netto calo dei soggetti in isolamento (-519), per un totale di 6.894.

Toscana, 84 in più

Diminuisce la percentuale dei nuovi casi in Toscana: in totale sono 13.896 i casi da inizio pandemia, 84 in più rispetto al giorno precedente quando erano stati +147. Oggi non si registrano nuovi decessi e i guariti crescono dello 0,2% raggiungendo quota 9.726 (70% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono stati 681.070, 4.138 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.018, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (8 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). L'età media degli 84 casi odierni è di 40 anni circa.

In Abruzzo 72 casi

In Abruzzo si registrano 72 casi in più (di età compresa tra 6 e 89 anni) e una vittima (un uomo di 67 anni della provincia di Teramo. Si tratta di un dato cumulativo di 3 giorni, così suddiviso: 23 casi riferiti alla giornata di sabato, 36 a domenica e 13 a oggi. Il totale dei contagiati sale dunque a 4.209, mentre quello dei deceduti a 475. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 729 (+50 rispetto a venerdì). I dimessi/guariti cono 3.005 (+21 rispetto a venerdì).

In Puglia 81 nuove infezioni

Sono 81 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 1.895 test processati. Il dato, assieme a un decesso in provincia di Taranto. L'attenzione resta alta sulle residenza sanitarie e socio sanitarie assistite. I nuovi positivi in provincia di Bari sono 37 "di cui 26 emersi dalla indagine di sorveglianza ancora in corso nella Rsa 'Oasi Santa Fara' a Bari che ospita 39 pazienti e 28 operatori. I soggetti risultati positivi - 20 ospiti e 6 operatori- sono tutti in isolamento", spiega il dg della Asl barese Antonio Sanguedolce e aggiunge che si tratta "per la maggior parte di asintomatici e paucisintomatici".

Le altre Regioni

In Friuli Venezia Giulia 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nelle Marche, invece, sono 17 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Nella regione sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. Dei 17 nuovi casi sei sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi salgono a 496, tre a Fermo (563), tre a Macerata (1.275), due ad Ancona (2.039) e tre fuori regione. Contagi zero invece in provincia di Pesaro Urbino (3.085).

