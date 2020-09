Roma, 21 settembre 2020 - Elezioni regionali 2020 in Toscana, Veneto, Puglia, Campania, Liguria, Marche, Valle d'Aosta: lo spoglio entra nel vivo. Le prime proiezioni consolidano la tendenza espressa dagli exit poll: in Toscana Giani guida sulla Ceccardi di oltre 4 punti. Si delinea la tendenza in Puglia: mentre gli exit poll davano un testa a testa, le proiezioni cambiano lo scenario, con Michele Emiliano avanti di quasi sei punti su Raffaele Fitto. Si profila una larga vittoria del centrodestra in Veneto (Zaia oltre il 70%, come da previsioni). Avanti di più di 5 punti Acquaroli (centrodestra) nelle Marche, anche se in 'frenata' rispetto agli exit poll. Bene Toti (centrodestra) in Liguria e De Luca (centrosinistra) in Campania, oltre il 50% secondo gli exit poll. Lega primo partito in Valle d'Aosta. L'affluenza dovrebbe attestarsi intorno al 57%. Qui i dati del referendum.

Elezioni comunali 2020, gli exit poll

Proiezioni

Proiezione Opinio per Rai (copertura del campione 6%): Eugenio Giani al 46,4%, Susanna Ceccardi al 42,1%, Irene Galletti (M5s) al 6,7%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) 2,5%. Prima proiezione Swg per La7 (copertura 4%, errore +/- 1,91%): Giani al 46,5%, Ceccardi 42,3%. Irene Galletti (M5s) al 6,1%, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) 2,7%.

Exit poll

Exit poll Consorzio Opinio per la Rai, copertura 80%: Eugenio Giani, il candidato del centrosinistra unito, tra il 43,5 e il 47,5%, Susanna Ceccardi, voluta con forza da Matteo Salvini, già sindaco di Cascina e eurodeputata, tra il 40 e il 44%. Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%. Anche per l'intention poll di Tecnè diffuso da Mediaset Giani sarebbe avanti, intorno al 44-48%, con la Ceccardi data in una forchetta compresa tra il 41 e il 45%. La candidata M5s irene Galletti è stimata tra il 4,5 e l'8,5%. Per le tendenze di La 7 il candidato del centrosinistra sarebbe avanti di 3 punti. Anche Quorum/ Youtrend per Sky TG24 fornisce una forchetta in linea con gli altri istituti: Giani dato tra il 41-45%, Ceccardi 38-42%

Proiezioni

Prime proiezioni di Swg per La 7 (copertura 3%, errore +/- 2,38%), nelle regionali nelle Marche è in testa il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, Fdi, al 43,8 % , segue Maurizio Mangialardi Pd.Iv al 38,7% e Gian Mario Mercorelli, M5s, all' 11.

Exit poll

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%. In linea con quelli di Opinio Italia i rilevamenti degli altri istituti.

Proiezioni

Prima proiezione Swg per La7 (copertura 5%, errore +/- 1,88%): Toti (Centrodestra) al 53,5%, Sansa (Centrosinistra) al 39,5%. Il candidato di Italia Viva-Psi+Europa Aristide Massaro si attesterebbe al 3,6%.

Exit poll

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il governatore uscente Giovanni Toti raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa con il 38-42% e Aristitde Massardo (Italia Viva e +Europa) 2-6%. Toti dunque avanti di 15 punti percentuali. L'ipotetico trionfo di Toti viene confermato anche dagli altri sondaggisti.

Primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, copertura 80%: Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all'11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%. Il testa a testa viene confermato dall'Intention poll Tecnè per Mediaset, dalle tendenze di La7 e dagli instant poll di Sky Tg 24.

Proiezioni

In base alle prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Luca Zaia è nettamente in vantaggio con il 74,2%. Arturo Lorenzoni ha il 16,1%, Enrico Cappelletti il 4,0%. Paolo Girotto l'1,2%. La copertura del campione è del 7%. Prima proiezione Swg per La7: Zaia al 73,5%, Lorenzoni al 16,7%. Enrico Cappelletti del M5s si ferma al 4,20%

Exit poll

Primo exit poll consorzio Opinio per la Rai (copertura 80%): Luca Zaia (centrodestra) 72-76%, Arturo Lorenzoni, candidato civico che non ha il sostegno di Italia viva, 16-20%. Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. Anche gli altri istituti forniscono una lettura simile a quella di Opinio, confermando - almeno stando ai sondaggi (instant o exit) - la larghissima vittoria di Zaia.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. È seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%. Dati simili sono riportati dall'exit poll Tecné per Mediaset.

Primo Exit poll consorzio Opinio Italia per la Rai, il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall'Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%). In Valle d'Aosta si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni.