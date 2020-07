Roma, 6 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi sono 208 i nuovi casi e 8 i morti da Covid19, secondo gli aggiornamenti dal Ministero della Salute. Intanto, anche nel resto del mondo la corsa del Coronavirus non accenna ad arrestarsi. Se gli Stati Uniti e il Brasile restano i paesi più colpiti dalla pandemia, i contagi peggiorano in India, che supera la Russia e si attesta terzo paese al mondo per numero di casi di Covid19.

Covid, il bilancio del 6 luglio

Oggi sono 208 i nuovi contagi e 8 i morti, per un totale di 34.869 vittime dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 133 i guariti. Sono stati eseguiti 5.660.454 tamponi in totale, +22.166 da ieri. Calano, anche se in maniera lieve, le terapie intensive: oggi sono 72, due in meno rispetto al giorno precedente. Sono 10 invece le Regioni a zero contagi.

Lazio

Altri 12 casi a Roma collegati a rientri dal Bangladesh: salgono a 39 i casi collegati al paese asiatico. La Regione Lazio sta predisponendo l'ordinanza "per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall'Enac. Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica", precisa l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte di Aeroporti di Roma", sottolinea D'Amato, precisando che "il rientro è previsto intorno alle ore 17.45. Sono in corso i sopralluoghi tecnici. Dopo lo sbarco e dopo le usuali misure di prevenzione (misurazione della temperatura) - puntualizza D'Amato - verranno svolti, da personale del servizio sanitario regionale e dalle Usca-R, i test sierologici e i tamponi. In attesa degli esiti dovranno esser posti in isolamento. I passeggeri previsti sul volo sono circa 250".

Emilia Romagna

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 28.675 casi dipositività, 38 in più rispetto a ieri, di cui 33 persone asintomatiche individuate nell`ambito del contact tracing e dell`attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 5 sintomatici (2 a Bologna e 3 a Modena), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Non si registra nessun decesso in tutta l`Emilia Romagna. Il numero totale resta quindi 4.268.

Toscana

Due nuovi casi di Coronavirus, nessun decesso e nessun guarito in Toscana. È questo il bilancio delle ultime 24 ore secondo quando rilevato dal bollettino giornaliero dell'agenzia regionale di sanità e dell'unità di crisi. Stabile anche il dato dei ricoverati in area Covid: 14 complessivamente, di cui 2 in terapia intensiva.

Le altre Regioni

Solo un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato in Veneto dalle 17 di ieri, dove non c'è stata nessuna vittima. Due nuovi decessi in Piemonte e 27 nuovi contagi in Campania, dove non si registra nessun decesso. In Sardegna oggi si registra un nuovo caso positivo.

I numeri delle Regioni

