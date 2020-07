Washington, 7 giugno 2020 - La corsa del Coronavirus, a livello mondiale, non accenna ad arrestarsi. Con 697.413 casi di contagio confermati, l'India ha superato la Russia (680.283) e ora è il terzo Paese al mondo più colpito dalla pandemia di Coronavirus, secondo il bilancio tracciato dalla Johns Hopkins University. Le vittime registrare dalle autorità sanitarie indiane sono attualmente 19.693, rispetto ai 10.145 decessi confermati in Russia. Ai primi due posti risultano sempre gli Stati Uniti, con 2.888.635 casi e 129.947 decessi e il Brasile, con 1.603.055 e 64.867 decessi.

​Stati Uniti

Trump: "Straordinaria vittoria sul Covid".

I Usa altri 39.379 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, secondo la Johns Hopkins University. Il numero totale di casi confermati è ora pari a 2.876.143. Registrati 234 nuovi decessi, per un totale di 129.891 morti. Nuovo record di contagi in Florida, diventato lo Stato con il maggior incremento di infezioni giornaliere negli Usa: almeno 11.458 persone hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore in questo Stato. Il bilancio totale dall'inizio dell'epidemia in Florida è ora di 190.052 contagi e 3.702 vittime.

Ucraina

I medici in Ucraina stanno affrontando un'impennata post-lockdown nei casi di Covid-19, dopo la ripresa del trasporto pubblico e la riapertura di parchi, caffè all'aperto e saloni di bellezza a fine maggio e inizio giugno. A metà giugno, l'Oms ha inserito l'Ucraina nell`elenco di una ventina di Paesi europei che hanno assistito a una ripresa del virus. Nel picco del 26 giugno, l'Ucraina ha registrato un aumento giornaliero di 1.109 casi e le autorità hanno avvertito che avrebbero dovuto nuovamente imporre restrizioni per frenare la diffusione del Coronavirus. Il Paese ha confermato oltre 49mila casi e oltre 1.200 decessi, dopo aver segnalato ieri 823 nuovi casi e 22 decessi.

"Siamo sovraccarichi. Nelle ultime 24 ore abbiamo ricoverato 18 pazienti con sospetto coronavirus - ha affermato Marta Saiko, responsabile delle cure primarie all'ospedale di emergenza di Leopoli - È come in una guerra, è molto difficile. Tutto il nostro staff è sfinito.

Australia

Le autorità australiane hanno deciso di isolare lo Stato di Victoria, una misura drastica per cercare di contenere il preoccupante riacutizzarsi di casi di contagio del nuovo coronavirus. Per la prima volta da quando è cominciata la pandemia, la frontiera tra gli Stati più popolati dell'Australia, Victoria e Nuovo Galles del Sud, si chiuderà a partire dalla mezzanotte di domani, martedì. Victoria, dove vivono più di 6,6 milioni di persone, ha annunciato nelle ultime ore un record di 127 nuovi casi e il virus si è propagato a Melbourne, la capitale, anche in una serie di edifici residenziali densamente popolati.

Il premier dello Stato, Daniel Andrews, ha definito la decisione di isolare il territorio come "un passo intelligente, il passo giusto in questo momento date le importanti sfide che affrontiamo per contenere questo virus". Non è chiaro quando verranno riaperte le frontiere. A giugno, dopo due settimane di allentamento delle restrizioni del confinamento, Melbourne ha registrato un preoccupante aumento di contagi, il che ha portato negli ultimi giorni a misure di isolamento di alcune zone nella citta' fino alla fine di luglio.

Brasile

Almeno 26.051 persone hanno contratto il coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore, secondo un bilancio fornito dal ministero della Sanità locale. Le vittime legate al Covid-19 da ieri sono invece 602. Il totale dei contagi nel Paese, dall'inizio dell'epidemia, è così salito a 1.603.055. I decessi complessivi sono stati 64.867.

Il nuovo bilancio giunge mentre la città di San Paolo, una delle più colpite, si prepara oggi alla riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri e saloni di bellezza, seguendo l'esempio di quanto già avvenuto a Rio de Janeiro durante il week end. A San Paolo riapriranno a partire da oggi per sei ore al giorno, anche i piccoli negozi di strada e i centri commerciali, dopo avere operato per quattro ore giornaliere dall'11 giugno.