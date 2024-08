Colpi d’arma da fuoco in piazza. Ottantenne uccide la moglie e poi si toglie la vita

Le ha sparato una prima volta e quando è caduta in terra ha gridato "alzati". Le ha sparato ancora, due volte. Quindi si è voltato, ha puntato la pistola verso se stesso e ha premuto il grilletto per la quarta volta. L’ultima. La piazza del municipio di Collegno, città di 48 mila abitanti della cintura di Torino, si è tinta di sangue ieri mattina alle 11 quando Francesco, pensionato di 81 anni, ha ucciso Anna, 82 anni, sua compagna da una vita, per poi suicidarsi. La donna, raggiunta dai proiettili al collo e all’addome, non è morta subito. I soccorritori della Croce Verde hanno tentato a lungo di rianimarla direttamente sul posto. Il quadro che sta emergendo dagli accertamenti dei carabinieri è quello di un uomo "catturato" da una brutta malattia e depresso. Le liti in casa erano frequenti. Lui alzava la voce. "Mi hai rovinato la vita", ripeteva.