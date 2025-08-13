La premier chiama il principe saudita: "Sviluppi preoccupanti. Serve il cessate il fuoco"

Chiamata tra il Principe ereditario e Primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud (foto), e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a poche ore di distanza da quella con il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Questa volta, la conversazione "ha permesso di condividere gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonché i principali temi della collaborazione bilaterale" si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "I due hanno espresso preoccupazione per le più recenti decisioni israeliane che appaiono andare verso un’ulteriore escalation militare, sottolineando l’opportunità di giungere, senza ulteriori ritardi, ad un cessate il fuoco per porre fine alla drammatica situazione umanitaria della Striscia e avviare la ricostruzione di Gaza". E in questo, ha sottolineato il Presidente del Consiglio Meloni, "il ruolo delle Nazioni arabe resta fondamentale". Come nella telefonata con Abbas, anche in questo caso da parte dell’Italia è stata sottolineata la necessità che "Hamas rilasci immediatamente e incondizionatamente gli ostaggi e accetti di non poter avere un ruolo nel futuro della Striscia".