Un nuovo leader per Gaza

Una volta terminata la guerra la gestione della Striscia di Gaza potrebbe essere affidata ad un facoltoso uomo d’affari palestinese che in passato è stato al servizio dell’Anp e che adesso gode di un sostegno di massima sia da parte degli Stati Uniti che della Lega araba. Il suo pregio maggiore, almeno agli occhi di Israele, è che non è legato né a Hamas né ad al-Fatah. L’uomo è Samir Hulileh (nella foto), un economista vicino al miliardario palestinese Bashar al-Masri. Intervistato dal sito israeliano di inchieste giornalistiche ‘Shomrim’ ha spiegato che in primo luogo occorrerà che sul terreno si stabilisca una tregua permanente. Lui sarebbe allora disposto a dirigere "da manager il progetto di ricostruzione organizzando un ingresso massiccio di aiuti, 600-1000 camion al giorno, con l’apertura di 4-5 valichi di libero ingresso di merci".

Negli Stati Uniti gli fa da lobbista un ex-agente israeliano, Ari Ben-Menashe. Questi ha discusso a Washington progetti che riguardano la dislocazione a Gaza di forze statunitensi ed arabe. "La Striscia – ha detto a Shomrim – dovrebbe ricevere dall’Onu uno status diplomatico particolare". L’Egitto, a quanto gli risulta, potrebbe partecipare alla costruzione di un aeroporto nonché di un porto nel Sinai a beneficio della popolazione di Gaza, e chiederebbe di partecipare all’estrazione di gas di fronte al suo litorale. La ricostruzione della Striscia, secondo le stime di Hulileh, ammonterebbe a 53 miliardi di dollari. Finanziamenti cospicui potrebbero giungere dai Paesi del Golfo, dagli Usa e anche dell’Unione europea.

Di fronte a questi piani di lungo termine si staglia la drammaticità della situazione immediata. "Le sofferenze umanitarie a Gaza hanno raggiunto livelli inimmaginabili" ha affermato l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "La carestia si sta diffondendo di fronte ai nostri occhi. Occorre intervenire con urgenza per fermare ed invertire la tendenza". Il suo appello alle autorità israeliane – per un pieno accesso a Gaza a tutti gli aiuti e per l’autorizzazione agli operatori umanitari affinché possano svolgere il loro impegno in piena sicurezza – è stato sottoscritto da una ventina di Paesi, Italia inclusa.

Ma proprio ieri l’esercito israeliano ha riferito di aver ucciso la settimana scorsa a Deir el-Balah "cinque terroristi armati che si trovavano nelle vicinanze di un’automobile che ostentava la sigla Wck" (la ong ‘World Kitchen Gateway’). "I terroristi avevano cinicamente indossato giubbotti gialli per apparire come operatori umanitari". Sono stati uccisi, ha aggiunto l’esercito, "in quanto rappresentavano un pericolo per le nostre forze". Ieri il portavoce militare ha inoltre respinto nuovamente le accuse mosse ad Israele per l’uccisione del reporter televisivo di al-Jazeera Anas al-Sharif, colpito da un drone mentre si trovava presso un ospedale di Gaza. "Informazioni aggiornate di intelligence – ha affermato il portavoce Nadav Shoshani – indicavano che era un membro attivo dell’ala operativa di Hamas. Riceveva al tempo stesso una paga sia da Hamas sia da al-Jazeera".

Ieri intanto il ministero israeliano della sanità ha inoltrato alla Croce rossa un rapporto dettagliato sulle sevizie fisiche e mentali a cui sono stati sottoposti 12 ostaggi israeliani che hanno riacquistato la libertà alcuni mesi fa. Sono menzionate fra l’altro "molestie sessuali prolungate" sia per i maschi sia per le femmine. Per alcune di esse è ora dubbio che in futuro potranno avere gravidanze. Aumenta la tensione anche a Tel Aviv, dove 200 piloti dell’aeronautica militare israeliana in pensione hanno protestato contro la decisione del governo di occupare Gaza City.