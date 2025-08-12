Altri 70mila passaporti e carte d’identità rubati agli hotel in Italia finiscono in vendita nel dark web

Roma, 12 agosto 2025 – Nuovo capitolo nel furto virtuale di migliaia di carte d’identità da 4 alberghi italiani, a Ischia, Milano Marittima, Venezia e Trieste. Non si ferma nel dark web la vendita illegale di documenti trafugati dalle strutture alberghiere. L’allarme arriva dall'Agenzia per l'Italia Digitale, secondo cui “si tratta di decine di migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d'identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti durante le operazioni di check-in”. Il nuovo allarme Agid arriva dopo quello del 6 agosto scorso, quando è stato rilevato che "secondo quanto dichiarato dallo stesso attore malevolo 'mydocs', i documenti sarebbero stati sottratti tra giugno e luglio 2025 tramite accesso non autorizzato nei confronti di tre strutture alberghiere italiane".

Ma l’emergenza per le copie di documenti trafugati continua: nel fine settimana del 9-10 agosto sono stati pubblicati nuovi post che mettono in vendita “oltre 70mila documenti d'identità esfiltrati a quattro differenti hotel italiani” denuncia Agid, che sottolinea come “l'incremento delle vendite illecite di documenti di identità confermi l'urgenza di rafforzare la consapevolezza e le misure di protezione”. I documenti sarebbero stati sottratti tramite accesso non autorizzato nei confronti delle strutture alberghiere italiane. Le verifiche degli esperti della polizia postale sono in corso anche sui sistemi utilizzati negli hotel, finiti nel mirino degli hacker.

Per comprare i documenti è stato fornito un account Telegram in cui il prezzo va da 800 a 20.000 euro. Lo rende noto l’associazione di consumatori Aduc sul sito internet. "Al momento, a chi si reca in albergo (ovunque) possiamo solo consigliare di chiedere alla reception, quando registrano i dati, se questo avviene con fotocopia o scannerizzazione del documento che poi finisce nel loro archivio digitale – spiega l'associazione dei consumatori –. Solo in questo secondo caso è bene chiedere se sono stati informati di quanto è accaduto e se i loro sistemi di protezione sono all'altezza di furti del genere. E comunque, per evitare che la scansione sia di alta qualità, e le immagini presenti nel loro archivio possano facilmente essere utilizzate, è bene chiedere che si faccia la scansione solo alle fotocopie dei propri documenti, sì che i dati siano leggibili ma la qualità sia compromessa e, di conseguenza, renda più difficile l'uso dell'immagine".