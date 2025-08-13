Il delitto di Garlasco. Ignoto 3, si sgonfia la pista: "Il Dna è di un cadavere"

GARLASCO (Pavia)Non è più di un ignoto e non è di un complice. Il DNA maschile trovato sul tampone orale di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco proprio 18 anni fa, il 13 agosto 2007, è infatti risultato appartenere a un altro cadavere sottoposto a esame necroscopico nella stessa sala autoptica. Una circostanza che ha spinto la Procura a incaricare un nuovo consulente, l’antropologa e medico legale Cristina Cattaneo (dell’Università degli studi di Milano), per "una valutazione più ampia degli elementi raccolti, sia in sede medico-legale sulla vittima, sia sul luogo del delitto". La caccia al presunto Ignoto 3 si è rapidamente conclusa, come reso noto ieri dal comunicato della Procura di Pavia, il quarto da quando sono in corso le nuove indagini a carico dell’indagato Andrea Sempio. Una ‘caccia al complice’ durata un mese. Era l’11 luglio quando la comunicazione ai consulenti da parte del perito incaricato delle analisi nell’incidente probatorio, la genetista Denise Albani, ha portato alla luce i primi esiti dell’esame sul tampone orale, dando il via a un acceso scambio di pareri discordanti tra chi ha valutato quel DNA la conseguenza di un inquinamento o contaminazione, come quello subito attribuito all’assistente del medico legale, e chi l’ha invece ritenuta la traccia di un ignoto complice.

Un’ipotesi mai confermata dalla Procura, che anzi il 19 luglio aveva smentito ufficialmente "ipotetiche scelte della Procura basate su congetture". E ora si apprende infatti che mentre opinionisti commentavano la caccia a Ignoto 3 fra i compagni di scuola dell’indagato Sempio, la Procura "ritenendo possibile una contaminazione con precedenti esami autoptici" aveva "disposto approfondimenti scientifici".I genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani, consulenti della Procura, sono arrivati alle conclusioni comunicate ieri: per vagliare l’ipotesi di "una contaminazione involontaria nell’ambito dell’esame autoptico prodotta dall’utilizzo di un supporto non sterile, nello specifico una ‘garza’, e/o di una pinza", sono stati comparati 5 uomini sottoposti ad autopsia prima di Chiara Poggi, portando a "una concordanza" con il cadavere "identificato con il codice anonimo 153E".

"Più approfondiscono gli accertamenti e le indagini – il commento dell’avvocata Angela Taccia, che col collega Massimo Lovati difende Sempio – più si concretizza tutto quello che abbiamo sostenuto noi. Attendiamo, ma la verità su Sempio salterà fuori presto: lui non c’entra niente". "Si conferma la convinzione da sempre espressa dal nostro consulente - commenta l’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni - che si è trattato di una palese contaminazione. Se si guardano i dati e non le suggestioni ogni passaggio conferma la responsabilità di Stasi". Per i legali del condannato Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, invece, la contaminazione in sala autoptica è "un fatto gravissimo che dimostra, ancora una volta, la totale inaffidabilità degli accertamenti svolti nel 2007". "Questi gravissimi fatti – concludono gli avvocati di Stasi – compromettono in radice le valutazioni svolte nel processo a carico di Stasi e sono già di per sé idonei ad ottenere una revisione della sua condanna".