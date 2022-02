Oristano, 8 febbraio 2022 - Irriconoscibile, come rinato. Cenerino, il cucciolo tra i simboli dei roghi in Sardegna, gli spaventosi incendi che hanno devastato il Montiferru quest'estate.

Eccolo, nella foto pubblicata dalla Clinica Duemari di Oristano che ne ha curato le ustioni e l'intossicazione da fumo, come spiega la dottoressa Monica Pais, 59 anni, chirurga veterinaria che cura centinaia di randagi all'anno.

Per capire basta mettere a confronto l'immagine di oggi con quella del suo ricovero, a luglio. "Se non riconoscete questa faccetta da bel tomo posso capirlo … questo tipo qui è #Cenerino .. il cucciolo di maremmano ustionato che è stato il primo animale ricoverato in clinica durante l’incendio del Montiferru. Faccia da schiaffi", il post eloquente sulla pagina Facebook della clinica.

Cenerino e Lussurzesa

Cenerino per fortuna è in buona compagnia. Cani, gatti, cervi, cinghiali e volpi: decine gli animali salvati dal fuoco grazie anche al lavoro costante dei cacciatori. Come Lussurzesa, la cerbiatta dalla zampe ustionate, diventata iconac di una terra bellissima e martoriata, in quei giorni. Ricoverata a luglio, "in piedi ma con le gambe carbonizzate come la nostra gente", scrisse allora la dottoressa Pais. Era stata trovata "accanto al corpo della madre carbonizzata che non è riuscita a sopravvivere e lei era lì recuperata da un gruppo di cacciatori". L'aveva trovata Antonio Deriu, 22 anni, di Santu Lussurgiu, nel cuore dei roghi. Quel giorno, Antonio si era fermato perché il cavallo, innervosendosi, gli aveva dato il segnale di qualcosa che non andava. Oggi dice: "Vado a trovarla, ora non la vedo da qualche mese. Sta bene. Anche se non potrà tornare libera, nei boschi, per le zampe ferite". Lo stesso destino della volpina, Metà, amputata. Non potrà mai più essere libera e nemmeno adottata, perché è un animale selvatico. "Ma può vivere e gioire di piccole cose come una giornata di sole o un uovo", raccontano i medici della clinica a corredo di un video. Poi la raccomandazione: "Non interagite con gli animali selvatici, non fate il loro bene". Aiutateli, però, se sono in difficoltà.

Incendi e animali, la rete solidale di cacciatori e veterinari

La volpina Metà

Angelo, il cane pastore

Non ce l'aveva fatta invece il cane pastore chiamato Angelo per ricordare la generosità di Angelo Delogu, il veterinario che lo aveva soccorso. Troppo gravi le ustioni, anche se l'animale averva cercato riparo su un muretto. Ma è vissuto abbastanza per commuovere tutta l'Italia.