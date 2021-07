Oristanom 25 luglio 2021 – Almeno diecimila ettari di bosco in fumo, centinaia di sfollati, strade bloccate, fiamme alte metri, turisti in fuga. Brucia da ieri la Sardegna nell’Oristanese e queste sono le prime cronache da Bosa e Porto Alabe. Sui social Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu, si rivolge al protettore del comune e intanto scrive: "Un disastro. E abbiamo paura del peggio. Serve il dispiegamento massimo di tutti i mezzi, per evitare danni irreparabili". Parole a corredo di foto che parlano da sole. Ma il fuoco non si ferma. Complice la direzione del vento, l’ultimo fronte si è aperto a Scano Montiferro, piccolo borgo conosciuto per gli uliveti e i boschi secolari di lecci e querce. Centinaia di persone costrette a lasciare le loro case, evacuati anche gli anziani di una casa di riposo. "Stiamo evacuando paesi", fanno sapere al telefono dal corpo forestale alle tre del pomeriggio. Alla stessa ora i vigili del fuoco di Oristano tracciano un bilancio provvisorio. Oltre cinquecento sfollati, in azione tutti comandi dei pompieri sardi, 15 squadre che lavorano assieme a Protezione civile e volontari con un canadair e l'elicottero Super Puma.

Le zone sono molto impervie, il libeccio che cambia continuamente direzione vanifica gli sforzi dei soccorritori. L'attività è frenetica, è una corsa contro il tempo. Mentre sono già partite le indagini per individuare le cause di questo disastro ambientale. Le conseguenze si sono fatte sentire fino a Sassari, dove nella notte è piovuta cenere. Gli investigatori cercano indizi, vogliono capire che cosa abbia scatenato l'inferno. L'origine è dolosa? La domanda al momento non ha ancora una risposta. Due giorni fa un'auto aveva preso fuoco a Bonarcado e aveva fatto partire un incendio, poi domato. Giovedì le squadre erano intervenute su 16 roghi che avevano mandato in cenere 5 ettari di pascoli. Intanto dalla politica arriva un appello pressante. Il presidente della Regione Christian Solinas chiede al governo "un sostegno economico immediato" per "un disastro senza precedenti". Elenca: "Diecimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso". Macchina regionale mobilitata con 7.500 uomini, 20 mezzi aerei, 7 canadair e 13 elicotteri.

