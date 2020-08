Roma, 16 agosto 2020 - Si guarda con attenzione al bollettino quotidiano con gli ultimi aggiornamenti sull'andamento del Coronavirus in Italia. Si spera che i dati di oggi siano migliori di quelli degli ultimi giorni, quando si è evidenziata una crescita costante dei contagi: ieri è stato raggiunto il 'picco' estivo, con 629 nuovi casi rilevati in 24 ore. Oscilla invece al di sotto delle 10 unità il numero delle vittime giornaliere (ieri altri 4 morti). E mentre i primi dati dalle regioni sembrano indicare una frenata del Coronavirus (Lazio escluso), c'è attesa soprattutto per il bollettino del Veneto, dove ieri si segnalavano 120 nuovi positivi. Zaia domani ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. E mentre cresce il timore di una seconda ondata di Covid, il Governo corre ai ripari e pensa a uno stop delle discoteche. L'età media dei contagiati è in continua diminuzione e si avvicina ora ai 40 anni: sono diversi i casi tra i giovani, compresi quelli di rientro dalle vacanza in aree dove i dati sono ancor più allarmanti. Motivo per cui già da giorni sono stati intensificati i controlli per chi rientra dai Paesi a rischio. Il minstro Speranza, che ieri ha definito "preoccupanti" i numeri sull'andamento dell'epidemia, ha lanciato un appello ai ragazzi affinché usino "ogni cautela possibile" per evitare l'ulteriore diffusione del virus. Diventato virale lo sfogo di un infermiere su Facebook in dialetto romanesco ("Noi bardati a 30 gradi, veniteme a dì annamo a ballà"). In Italia si contano al momento circa un migliaio di focolai: di oggi la notizia di 24casi riscontrati in una casa di cura a Roma, altri 9 si segnalano in una struttura sanitaria per anziani a Modica (Ragusa). Nel frattempo, il Coronavirus continua a dilagare nel mondo, dove nelle ultime 24 ore si è registata la cifra record di 294mila contagi. Dati allarmanti in Europa: solo in Francia ieri i nuovi positivi sono stati 3.310.

I numeri delle regioni

Lombardia

Sono 61 i nuovi casi positivi (33 meno di ieri) in Lombardia, di cui 5 'debolmente positivi' e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono solo 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia. Aumentano guariti e dimessi (+38). Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva (-2). Per quanto riguarda le province, 25 casi si sono verificati a Milano (di cui 15 in città), 5 a Bergamo, 9 a Brescia, 2 a Lecco, 1 a Como, 3 a Mantova, 5 a Monza Brianza, 1 a Sondrio e 2 a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia.

Emilia-Romagna

Dopo i 71 casi registrati a Ferragosto, sono 51 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Di questi 31 sono asintomatici ed emersi per le attività di screening sul territorio, mentre 19 sono i contagi legati a persone, per lo più ragazzi, rientrati da vacanze. La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nelle province di Reggio Emilia (15) e Modena (9): per 13 casi si tratta di ragazzi tornati da viaggi. Rientri non solo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna - Paesi per i quali è obbligatorio fare un tampone al rientro - ma anche da altre località italiane e da Paesi come Marocco e Messico. Da ieri sono stati effettuati in regione oltre 3800 tamponi e più di mille test sierologici. I casi attivi sono 1805. Nessuna nuova vittima. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva e scende ancora il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 74.

Marche

Dopo gli 11 positivi di ieri, nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 5 nuovi casi di 'Covid-19' nelle Marche su un totale di 858 tamponi processati. Tutte e cinque le province hanno registrato un nuovo positivo.

Toscana

Altri 34 positivi (ieri 38) in Toscana nelle ultime 24 ore: età media 40 anni. Dieci sono stati identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening. Nessun nuovo decesso. Sono 9 i casi rientrati dall'estero, di cui 6 per motivi di vacanza (più un contatto). Quattro casi sono invece relativi a rientri in Toscana da altre città d'Italia (più quattro contatti), due infine i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples. Sono 14 gli attualmente ricoverati (1 in più rispetto a ieri), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Lazio

Sono 68 i nuovi positivi registrati in Lazio, compresi quelli della casa di cura di Roma (circa un terzo del totale). Un terzo sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna (uno da Formentera), tre casi da Grecia (Corfu'), un caso da Romania e un caso da Libano.

Puglia

Quindici casi di Covid registrati in Puglia in base ai 1.081 test effettuati ieri. La maggior parte si rileva nella provincia di Bari ed è relativa per lo più a persone tornate dalle vacanze all'estero e loro contatti. Non sono stati registrati decessi. I nuovi casi sono 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, uno in provincia di Foggia, 2 riguardanti residenti fuori regione. I pazienti guariti sono 3.981, 323 i soggetti attualmente positivi.