Roma, 16 agosto 2020 - Coronavirus, una parte del mondo alle prese con il contagio che non arretra, un'altra parte si avvia invece verso la seconda ondata. Come l'Europa, dove i nuovi casi sono tornati a salire quasi ovunque. Ma non solo. Anche in Corea del Sud, paese che nei mesi scorsi ha dimostrato più di altri di saper arginare l'epidemia, vede un'impennata dei positivi: secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 279 nuovi casi, la cifra più alta dallo scorso maggio. Dei nuovo contagi, 267 sono di trasmissione locale. In totale i casi in Corea del Sud salgono a 15.318. La capitale Seul è particolarmente colpita, con una serie di focolai in alcune comunità ecclesiastiche.

Messico, ancora tantissimi morti

Il Messico ha registrato altri 635 morti, che portano a 56.543 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, in un solo giorno sono stati confermati altri 6.345 casi di Covid-19, per complessivi 517.714 contagi. Il Messico è il terzo paese al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti e Brasile, e il sesto per numero di casi, dietro a Stati Uniti, Brasile, India, Russia e Sudafrica.

La seconda ondata in Europa e i vacanzieri

Le nuove restrizioni imposte da numerose nazioni europee a causa della recrudescenza dei contagi da coronavirus hanno colto di sorpresa molti turisti che erano partiti per mete straniere senza temere il possibile arrivo di quella che ha l'aria di una seconda ondata generalizzata. Migliaia di vacanzieri stanno quindi cercando di tornare a casa in gran fretta, in molti casi per evitare di essere sottoposti a quarantena una volta rimpatriati. Tra i Paesi che presentano le situazioni più delicate vi sono Francia (l'ultimo dato parla di 3.310 contagi in 24 ore), Spagna, Germania (oltre 1.400) e Regno Unito (1.441 nuovi casi, quinto giorno di fila sopra quota 1.000).

