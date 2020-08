Roma, 15 agosto 2020 - Crescono da giorni i contagi da Coronavirus in Italia. Sempre più alta l'attenzione sul bollettino del Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sull'andamento dell'epidemia, con i dati su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. I timori sono legati soprattutto a vacanze e ferie estive, tra rientri dall'estero e rischi di assembramento nelle discoteche, per le quali è scattato il primo giro di vite. Intanto in Europa e nel resto del mondo la pandemia avanza, con gli Stati Uniti che vedono l'ennesima giornata con più di 60mila contagi e con il dato sulle vittime ancora molto alto: oltre 1.300.

Covid, i dati di Ferragosto

A breve saranno pubblicati i numeri e le tabelle del 15 agosto.

Lombardia

In Lombardia si registrano oggi 94 nuovi casi positivi, di cui 10 debolmente positivi e 3 a seguito di test sierologico, mentre i guariti/dimessi sono in totale 75.125 (+113), di cui 1.338 dimessi e 73.787 guariti. Le persone in terapia intensiva sono sempre 12, i pazienti ricoverati in altri reparti sono 149 (-4). Si registra anche un decesso, che porta il totale complessivo a 16.837. I nuovi casi per provincia: Milano: 34, di cui 16 a Milano citta'; Bergamo: 5; Brescia: 19; Como: 0; Cremona: 3; Lecco: 1; Lodi: 0; Mantova: 10; Monza e Brianza: 2; Pavia: 6; Sondrio: 2; Varese: 7

Veneto

Ancora alto il numero dei contagi in Veneto: 120 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 21.132 positivi dall'inizio dell'epidemia. Si registra anche un decesso e il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) raggiunge così i 2.096. Resta fermo invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 5.963, dei quali 143 presentano sintomi della malattia, e si conferma rispetto a ieri anche il dato dei ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 116, mentre scendono a 5 (-2) i pazienti nelle terapie intensive.

Toscana

In Toscana sono 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 633, +4,8% rispetto a ieri. Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 89 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Marche

Sono 11 i nuovi contagi nelle Marche: tre in provincia di Pesaro Urbino, sette in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro.

Puglia

Risale rispetto a ieri il numero di nuovi casi in Puglia. Oggi, secondo quanto rende noto il bollettino epidemiologico quotidiano stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ce ne sono 22 in più su 1.745 test per l'infezione. Si tratta di 7 residenti in provincia di Bari, 13 residenti in provincia di Foggia, 2 casi in provincia di Taranto. Ieri erano stati 12 i nuovi contagi su 1701 test. Non sono stati registrati decessi.

Basilicata

Cinque nuovi casi positivi, di cui quattro di rientro dall'estero, sono stati rilevati in Basilicata su un totale di 230 tamponi processati ieri. Si tratta di cittadini lucani residenti nei Comuni di Lauria (1), Lagonegro (1), Castelluccio (1) e Tricarico (1) di rientro dall'estero. Lo rende noto la task force sanitaria regionale. L'altro lucano positivo è residente in Lombardia dove è conteggiato.

Calabria

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.345 (+10 rispetto a ieri). Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall'inizio dell'emergenza (dato invariato da 78 giorni).

Sardegna

Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale in Sardegna si registrano 5 nuovi casi: nel sud quattro cittadini extracomunitari, migranti, e nella Città Metropolitana di Cagliari, il caso di un residente in Sardegna testato al rientro dalla Spagna. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 117.404 tamponi.