Roma, 16 agosto 2020 - Verso lo stop a discoteche e luoghi da ballo per limitare la diffusione del Coronavirus. Oggi si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni. Per l'esecutivo parteciperanno i ministri degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro delle Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Gli enti locali dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: "Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso". Questa - a quanto si apprende - la posizione che sarà sostenuta dagli esponenti del Governo. In particolare Speranza potrebbe presentare un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la "chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni". Ed i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono verso la chiusura.

Nel weekend di Ferragosto i locali sono rimasti aperti anche se con ulteriori restrizioni come quelle varate da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e da Luca Zaia in Veneto, con ordinanze per imporre la mascherina obbligatoria e un dimezzamento della capienza.

Partono intanto i controlli per chi torna dalle vacanze nei Paesi a rischio. Centinaia di macchine di turisti di rientro a Roma in coda sotto il sole per fare i tamponi all'ospedale San Giovanni Addolorata, in zona San Giovanni. Famiglie e comitive di ragazzi tornati da Spagna, Croazia, Grecia e Malta hanno occupato dall'alba tutta via Santo Stefano Rotondo, non distante da Piazza San Giovanni, in attesa del tampone come da disposizione del ministero della Salute. Controlli partiti anche all'aeroporto di Fiumicino.

Roma e Modica, focolai in strutture per anziani

L'Unità di Crisi della Regione Lazio annuncia che è stato "individuato un cluster in una casa di cura nella Asl Roma 1 le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga. Sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. Il caso indice con molta probabilità è un operatore sanitario. La Asl Roma 1 sta svolgendo l'indagine epidemiologica e predisponendo gli eventuali trasferimenti dalla struttura. Si stanno verificando il rispetto delle prescrizioni ed è stata data indicazione alla struttura di tenere costantemente informati i familiari dei pazienti. Verifiche in corso su tutta la struttura che è stata posta in isolamento".

C'è anche un focolaio in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è 'scoppiata' l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore della città. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzò a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.