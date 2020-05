Roma, 6 maggio 2020 - Anche oggi l'appuntamento quotidiano con il bollettino delle Protezione civile che fa il punto sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Aggiornamenti e ultime notizie sul numeri di casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. In giornata il ministro Boccia ha ribadito l'ipotesi di aperture differenziate nelle regioni a partire dal 18 maggio. Inoltre l'Università dell'Insubria e l'Asst dei Sette Laghi di Varese hanno messo a punto un test rapido salivare, presto disponibile, che potrà dare il responso nel giro di pochi minuti.

In Toscana e Veneto test e tamponi prescritti dai medici di base

Il bilancio del 6 maggio

Sale a 214.457 il numero totale degli italiani colpiti dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Con un aumento di 1.444 casi, in crescita rispetto a ieri (quando si erano registrati 1.075 nuovi casi). Sale anche il numero dei decessi, 369 oggi (contro i 236 di ieri), per un totale di 29.684, mentre è boom di guariti, 8.014: sarebbe il record assoluto, ma la la regione Lombardia precisa, come riferito dalla Protezione Civile, che il numero così alto è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo alle ultime 24 ore. In ogni caso, per effetto di questi dati, il numero di persone attualmente positive crolla di ben 6.939 unità: il numero dei malati attuali è sceso a 91.528, e per la prima volta è inferiore al totale dei guariti, 93.245. Prosegue intanto il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di altre 501 unità, arrivando a 15.769 totali, mentre le terapie intensive contano 94 posti occupati in meno, con il totale che scende a 1.333. Le persone in isolamento domiciliare sono 74.426, in netto calo rispetto agli 80.770 di ieri. Infine, oggi più tamponi eseguiti: 64.263, contro i 55.263 di ieri, per un totale di 2.310.929.

Il bollettino della Lombardia

In Lombardia si registrano 634 nuovi casi (+500 ieri) che portano il totale a 79.369 (ma si aggiungono 130 casi che riguardano il mese di aprile ma rendicontati oggi). I nuovi tamponi effettuati sono 14.516 per un totale di 439.806 (il 5 maggio +6.455). I decessi sono stati 222 per un totale di 14.611 (ieri +95). I ricoveri in terapia intensiva si riducono di 29 unità a 48, mentre i ricoveri non in terapia intensiva sono scesi di 122 unità a 6.079 (ieri -213). In provincia di Milano i nuovi casi sono 243 (ieri +144) per un totale di 20.711 (si aggiungono 70 casi riguardanti il mese di aprile ma rendicontati oggi), di cui 91 (ieri +50) a Milano città per un totale di 8.680. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 37 (ieri +12) per un totale di 11.587, quando in provincia di Brescia i nuovi casi sono 99 (ieri +46) per un totale di 13.267.

Il bollettino dell'Emilia-Romagna

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 104 casi di persone positive al Covid-19 e 32 decessi (3.737 totali). Dall'inizio dell'epidemia le positività sono state 26.379. Le nuove guarigioni oggi sono 362 (14.251 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -290, passando dai 8.681 registrati ieri agli odierni 8.391. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 5.860, fra i più alti nel Paese. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.728, -149 in confronto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 176 (-15). Diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-101). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 14.251 (+362): 3.077 'clinicamente guarite', divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 11.174 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

