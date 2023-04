Berlusconi ha la leucemia. Oggi nessun bollettino

Roma, 6 aprile 2023 – Restano gravi, ma stabili, le condizioni di Silvio Berlusconi. L’ex premier soffre di leucemia, una grave malattia del sangue e ha iniziato già ieri la chemioterapia. È questo il motivo non solo del ricovero di ieri, ma anche di quello di una decina di giorni fa. La polmonite e i dolori che lo affliggono sarebbero in realtà complicazioni che si inseriscono in un quadro fisico già debilitato dalla leucemia.

La polmonite bilaterale batterica è spesso causata dallo pneumococco, ma esistono anche infezioni di tipo virale. Per le persone anziane e fragili può rendersi necessario il ricovero, come nel caso di Berlusconi.

In un primo momento l’Ansa, citando fonti sanitarie, aveva parlato di problemi ematici che destano grande preoccupazione. Quindi la conferma intorno all’ora di pranzo: Silvio Berlusconi ha leucemia, la prima dose di chemioterapia gli è stata somministrata ieri dopo il ricovero.

Oggi non sarà diramato alcun bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. L’unico a poter dare informazioni pubbliche sullo stato di salute di Berlusconi è il professor Zangrillo, primario di anestesia dell'ospedale e medico personale dell'ex premier. Ma fonti vicine all’ospedale escludono che vengano diffuse comunicazioni.

Locatelli

"Posto che il presidente Silvio Berlusconi è curato da specialisti di grande valore, se davvero è questa la diagnosi, indebolisce le difese immunitarie e quindi predispone allo sviluppo di patologie infettive anche gravi, quindi anche le polmoniti", dice il professore Franco Locatelli, responsabile area ricerca Oncoematologia del Bambino Gesù e presidente del Consiglio Superiore di Sanià rispondendo alle domande dei cronisti.