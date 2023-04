Berlusconi ricoverato per le conseguenze di una leucemia. Barelli: “Non mi risulta”

9:40

Tajani: “Un leone che non molla mai”

"Ho parlato stamani con il professor Zangrillo, mi ha detto che il presidente Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, le sue condizioni sono stabili. Il modo migliore per essergli vicino, per quanto riguarda noi di Forza Italia, è di lavorare perché ci ha chiesto in questi giorni di impegnarci per rinforzare l'organizzazione territoriale, rinforzare la nostra presenza politica in vista delle elezioni amministrative di maggio e in vista delle elezioni europee", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Tg1 mattina’. "Speriamo che il leone torni presto a guidare operativamente il partito, la nostra guida non molla mai. Ha lavorato... io l'ho sentito l'altro ieri sera, non ci si può parlare perché è in terapia intensiva, però i messaggi che ci ha dato è quello di lavorare. Noi per stargli vicino stiamo incrementando il nostro lavoro anche durante queste giornate di vigilia di Pasqua", ha aggiunto il numero due azzurro.