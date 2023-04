Milano, 5 aprile 2023 – Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva per problemi polmonari. L’ex premier si trova da stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stato dimesso il 30 marzo scorso. Non si hanno al momento ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute.

Giovedì scorso, nel pomeriggio, l’ex premier era stato dimesso dal San Raffaele, dopo quattro giorni di ricovero. Era uscito a bordo della sua auto e accompagnato dalla scorta, indosso un completo elegante. Nessuna dichiarazione alla stampa, ma solo un sorriso e un cenno di saluto con la mano da dietro il finestrino.