Salerno, 21 agosto 2019 - Simon Gautier è morto per uno choc emorragico dovuto alla rottura dell'arteria femorale. Emerge dall'autopsia sul turista francese trovato senza vita in un burrone 10 giorni dopo l'allarme dato al 118. Gli specialisti dell'ospedale di Sapri (Salerno) hanno riscontrato fratture esposte e composte a entrambe le gambe e tessuti lacerati, conseguenza della caduta. L'emorragia fatale si sarebbe originata nell'arto sinistro.

Dal momento dell'incidente a quello del decesso sarebbero passati al massimo tre quarti d'ora: gli esami confermano dunque quanto riportato dai carabinieri.

Le tempistiche sono fondamentali per ricostruire quanto avvenuto in Cilento, a Belvedere di Ciolandrea, nel Comune di San Giovanni a Piro. Sul caso di Gautier la magistratura di Vallo della Lucania - che ha disposto l'autopsia, incaricando il medico legale Adamo Maiese - ha aperto un fascicolo per capire se vi siano stati ritardi o persino omissioni nei soccorsi. Se insomma, come dicono familiari e amici, "si poteva e si doveva" fare di più per il 27enne.

All'autopsia hanno assistito anche il sostituto procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, il legale della famiglia Gautier, Maurizio Sica, e il capitano dei carabinieri, Matteo Calcagnile.