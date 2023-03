Assalto al centro arabo di Lisbona Afgano uccide due donne: fermato Perse la moglie nel campo profughi

Momenti di terrore a Lisbona, quando un afghano di 40 anni ha fatto irruzione, armato di coltello, nel centro ismailita uccidendo due donne. È successo ieri alle 11 durante una lezione di portoghese: l’uomo avrebbe aggredito prima il professore, ferendolo, con un grosso coltello, poi sarebbe uscito dall’aula e avrebbe accoltellato altre persone, uccidendo due donne portoghesi che lavoravano nel centro. La polizia, intervenuta rapidamente, ha prima intimato all’uomo di fermarsi, ma questi avrebbe provato ad aggredire anche gli agenti, i quali lo hanno ferito a una gamba e poi arrestato e trasportato in ospedale, dove è al momento ricoverato. L’aggressore, che dall’autunno del 2021 vive in Portogallo con tre figli minorenni, ha perso la moglie durante la loro permanenza in un campo per rifugiati in Grecia.