Borsa: Hong Kong apre poco mossa, a +0,08%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa, a poche ore dall'invio delle prime lettere del presidente americano Donald Trump ai partner commerciali sui dazi: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo frazionale dello 0,08%, a 23.905,77 punti.

L'indice Composite di Shanghai sale invece dello 0,04% a quota 3.474,63, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,04% a 2.073,54. Di fronte alle pressioni dei dazi Usa, la Cina "rimane ferma nel difendere i propri diritti e interessi e nel sostenere l'equità e la giustizia internazionale".

Il premier Li Qiang, durante l'incontro a margine del 17mo vertice dei Brics con la numero uno dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), Ngozi Okonjo-Iweala, ha assicurato che Pechino dispone "di abbondanti risorse e mezzi per contrastare gli impatti esterni negativi" ed "è fiduciosa e in grado di promuovere uno sviluppo economico costante e sano".

La Cina introdurrà "ulteriori misure di apertura volontaria e unilaterale", ha aggiunto Li, secondo l'agenzia Xinhua.