Media, 'Trump in Israele lunedì, poi vola in Egitto'

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
10 ott 2025
Axios, vertice con leader mondiali, Netanyahu è non previsto

Donald Trump è atteso in Israele lunedì mattina ora locale. Il presidente americano parlerà alla Knesset e incontrerà le famiglie degli ostaggi. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Trump nel pomeriggio di lunedì volerà in Egitto per la cerimonia della firma dell'accordo di pace. Trump quindi parteciperà al vertice con i leader mondiali su Gaza, al momento in programma per martedì anche se potrebbe essere anticipato a lunedì.

L'incontro si terrà a Sharm el-Sheikh. Secondo le fonti di Axios ci saranno i leader di Germania, Francia, Regno Unito Italia, Qatar, Giordania, Turchia e Arabia Saudita. Al momento non è prevista la partecipazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu.

