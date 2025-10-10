Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini, 'la pace a Gaza si deve anche a Netanyahu'
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Salvini, 'la pace a Gaza si deve anche a Netanyahu'

Salvini, 'la pace a Gaza si deve anche a Netanyahu'

Lo chiamano criminale ma ha tenuto duro in un momento difficile

Lo chiamano criminale ma ha tenuto duro in un momento difficile

Lo chiamano criminale ma ha tenuto duro in un momento difficile

La pace a Gaza "si deve anche a quello che alcuni giudicano un criminale, che è Bibi Netanyahu, che ha tenuto duro in un momento difficile". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega e vicepremier, all'evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a Firenze. "Mi vergogno che nel 2025 anche in Italia ci sia la caccia all'ebreo che pensavamo finita con Hitler e i campi di concentramento, e la sinistra sta scherzando col fuoco", ha aggiunto.

"Se siamo arrivati a parlare di cessate il fuoco - ha proseguito Salvini -, di restituzione degli ostaggi, degli arretramenti degli eserciti, di ricostruzione di Gaza, non si deve alle Flotille, a Greta Thunberg, a Saviano o alla Albanese, ma alla forza del presidente Trump, al coraggio di papa Leone, si deve al governo italiano che non si è accodato ai pecoroni alla Macron nel riconoscere lo stato di Palestina. Si deve anche a chi ha guidato Israele in un sentiero difficile, ha sgominato i terroristi islamici da cui era circondato, e adesso con coraggio può riportare i bambini israeliani e palestinesi a giocare, studiare e crescere insieme".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaMatteo Salvini