Macron, un cammino per il compromesso è possibile

Emmanuel Macron ritiene che la riunione con i partiti politici all'Eliseo abbia "confermato che esiste un cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione'' del parlamento: è quanto riferiscono fonti vicine al presidente citate da alcuni giornalisti d'Oltralpe. ''E' su questa base che (il presidente) si assumerà le proprie responsabilità nominando un primo ministro'', ha proseguito la fonte, senza fornire ulteriori dettagli sul timing della nomina né sul profilo del futuro capo del governo.