Meloni, a sinistra palchi diversi, disposti a tutto per potere

A sinistra "non hanno le idee molto chiare" su quel che vogliono fare "ma sono disposti a fare qualsiasi patto per gestire il potere. Per questo non li vedete sullo stesso palco. Voi avreste fatto accordi con chi definivate mafioso? Questo dicevano i 5s di quelli che ora sono i loro alleati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi.

"Questa è una piazza meravigliosa. Qualcuno aveva scritto - ha aggiunto Meloni - che saremmo andati a caccia della piazza, forse pensavano che non l'avremmo trovata o che non avremmo avuto il coraggio di fare un comizio in pieno centro a Firenze. Noi ci possiamo permettere di scendere in piazza, e guardare la gente negli occhi a testa alta".