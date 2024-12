WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni vecchi iPhone: ecco quali sono e da quando succederà

A partire dal 5 maggio 2025, WhatsApp non supporterà più i modelli di iPhone che utilizzano versioni di iOS precedenti alla 15.1. Questo cambiamento riguarderà specificamente gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, che non potranno più accedere al servizio di messaggistica se non aggiorneranno il loro dispositivo.

La decisione di WhatsApp è motivata dalla necessità di adottare le ultime funzionalità del sistema operativo iOS e migliorare le prestazioni dell'applicazione. Le versioni più vecchie di iOS non sono in grado di supportare gli aggiornamenti richiesti per il corretto funzionamento dell'app. Gli utenti interessati hanno tempo fino a maggio 2025 per aggiornare il proprio dispositivo o considerare l'acquisto di un nuovo iPhone.

Per chi decide di passare a un modello più recente, WhatsApp offre la possibilità di eseguire il backup delle chat su iCloud e ripristinarle su un nuovo dispositivo utilizzando la funzione di trasferimento chat disponibile nell'app. Gli utenti possono facilmente aggiornare il loro sistema operativo andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Questo cambiamento non influenzerà gli utenti Android, poiché la modifica riguarda esclusivamente gli utenti di dispositivi Apple. Con questa comunicazione anticipata, WhatsApp mira a garantire che gli utenti possano adattarsi senza fretta a questa nuova realtà, permettendo loro di esplorare le opzioni disponibili per continuare a utilizzare il servizio.