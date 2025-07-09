Un ‘Jurassic Park’ per il moa? In Nuova Zelanda i vip vogliono riportare in vita il gigante con le ali

Il confine tra realtà e fantascienza, a volte, è sempre più sottile. Così, succede che un rivoluzionario progetto scientifico in stile Jurassic Park stia prendendo forma in Nuova Zelanda: il sogno è quello di riportare in vita il moa, l’uccello gigante dell’Isola del Sud estinto da secoli.

Così si vuole far rivivere un animale estinto 600 anni fa

A guidare questo progetto non è solo la tecnologia genetica d’avanguardia, ma anche il sostegno di Sir Peter Jackson, celebre regista della trilogia de Il Signore degli Anelli, e della popolazione Māori Ngāi Tahu, custode del patrimonio naturale della regione. Il piano, che ricorda le trame del colossal di Hollywood sui dinosauri, è stato svelato dal New Zealand Herald. Gli archeologi hanno già esplorato grotte contenenti resti subfossili del moa, utili per la ricostruzione del suo genoma. L’obiettivo: far camminare di nuovo il gigantesco uccello alto fino a 3,6 metri ed estinto da circa 600 anni.

“Riusciremo a riportare il moa in vita entro cinque anni”

Dietro al progetto c’è la Colossal Biosciences, un’azienda statunitense di biotecnologie con sede in Texas, già nota per aver riportato in vita una versione moderna del lupo terribile e con progetti simili in corso per il mammut lanoso e il dodo. Il CEO dell’azienda, Ben Lamm, ha dichiarato in un’intervista esclusiva “Sono fiducioso che riusciremo a riportare il moa in vita entro cinque anni. Peter Jackson ci sprona continuamente: vuole vederlo rinascere il prima possibile”. Il progetto, ha spiegato Lamm, ha una finestra temporale stimata tra i cinque e gli otto anni. “Non è un piano da trent’anni. È qualcosa che vedremo concretizzarsi nel breve periodo”.

Gli altri vip che sostengono il progetto

Peter Jackson, avrebbe già investito oltre 10 milioni di dollari in Colossal Biosciences, è stato il primo a spingere per includere il moa nella “lista delle specie da riportare in vita”, ma non è l’unico vip ad essersi mosso in questo senso: tra gli altri investitori figurano nomi noti come Paris Hilton, Tom Brady e Chris Hemsworth. In una dichiarazione al Herald, Jackson ha affermato: “Sono entusiasta di collaborare con Ngāi Tahu e Colossal in una missione per salvare alcuni dei nostri taonga (tesori) più preziosi. Vogliamo proteggere le specie più a rischio della Nuova Zelanda per le generazioni future”. Da parte sua, il regista ha sottolineato come, dopo la “resurrezione” del lupo terribile, l’idea di riportare in vita specie come il moa o l’huia non sia più solo fantascienza. “C’è ancora molto da fare, ma possiamo cominciare a immaginare un giorno in cui questi uccelli torneranno a popolare le nostre terre” ha concluso.