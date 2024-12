Amazon lancia la 'consegna non urgente': scopri i vantaggi economici

Amazon ha recentemente introdotto un nuovo servizio di ‘consegna non urgente’, che offre ai clienti un modo più economico per ricevere i loro ordini. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi non ha fretta di ricevere i propri acquisti. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono i vantaggi.

Cos'è la ‘Consegna Non Urgente’?

La consegna non urgente è una nuova modalità di spedizione lanciata da Amazon, che permette di ricevere gli ordini con un leggero ritardo rispetto alle opzioni di consegna standard, beneficiando di un piccolo sconto. Questa scelta è ideale per coloro che possono attendere qualche giorno in più per ricevere i loro pacchi.

Uno degli enormi centri di distribuzione di Amazon

Come funziona?

Quando un cliente seleziona l'opzione di consegna non urgente al momento del checkout, può beneficiare di uno sconto extra dell'1% sul totale dell'acquisto. Questo incentivo economico rende la scelta ancora più allettante, soprattutto per chi effettua acquisti frequenti su Amazon.

Vantaggi della consegna non urgente

Risparmio economico : lo sconto aggiuntivo del 1% applicato agli ordini rende questa opzione più conveniente rispetto alla spedizione standard.

: lo sconto aggiuntivo del 1% applicato agli ordini rende questa opzione più conveniente rispetto alla spedizione standard. Impatto ambientale ridotto : scegliendo una consegna non urgente, i clienti contribuiscono a una logistica più sostenibile, poiché Amazon può ottimizzare le sue operazioni di spedizione e ridurre il numero di viaggi necessari per consegnare i pacchi.

: scegliendo una consegna non urgente, i clienti contribuiscono a una logistica più sostenibile, poiché Amazon può ottimizzare le sue operazioni di spedizione e ridurre il numero di viaggi necessari per consegnare i pacchi. Flessibilità: questa modalità è perfetta per chi non ha urgenza di ricevere i propri acquisti, consentendo una pianificazione più comoda.

La nuova opzione di consegna non urgente rappresenta quindi un passo avanti nell'offerta di servizi di Amazon, combinando risparmio e sostenibilità. Con l'incentivo dello sconto e la possibilità di contribuire a una logistica più ecologica, questa modalità si rivela un'ottima scelta per molti clienti.