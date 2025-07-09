Luna del Cervo 2025, la notte si illumina. Ecco l’orario migliore per vederla il 10 luglio

Roma, 9 luglio 2025 – La notte del 10 luglio 2025 il cielo si accenderà di luce intensa. La Luna piena, nota come Luna del Cervo o Buck Moon, sarà al suo massimo splendore. Scopriamo insieme il suo significato, le curiosità e come osservarla al meglio.

Perché “Luna del Cervo”?

Il nome "Buck Moon" deriva dall’antica tradizione degli Algonchini e di altri popoli nativo-americani. Il mese di luglio era il momento in cui crescevano i palchi dei cerbiatti e dei cervi.

La luna piena di luglio celebra il culmine dell’estate, quando il solstizio è ormai trascorso ma il caldo e l’esplosione della natura dipinge il mondo di vitalità e colore. È anche chiamata “Thunder Moon” poiché spesso coincide con temporali estivi, o “Luna del Fieno” perché luglio era, ed è, il mese in cui in agricoltura si raccoglie il fieno che servirà agli animali per l’inverno.

Quando esattamente nel 2025

Nel 2025 la Luna del Cervo si verificherà giovedì 10 luglio, con il momento esatto del plenilunio alle 20:37 GMT. Per l’Italia sarà tra le 22:37 e le 23:37 del 10 luglio. La luna si troverà ad essere la più bassa dell'anno sull'orizzonte per questo avrà un effetto visivo ricco di magia.

Curiosità astronomiche e riti della luna piena di luglio

La Luna del Cervo è legata ai cicli naturali e al rinnovamento personale. Nella visione sciamanica, la luce della Luna piena rappresentava un momento di apertura spirituale, spesso associato a cerimonie, danze e riflessioni interiori in connessione con i ritmi naturali.

Anche in tradizioni orientali, come quella indù e buddista, il giorno del plenilunio (Purnima) è sacro: in India coincide con Guru Purnima, festività dedicata ai maestri spirituali.

La Luna piena del 10 luglio 2025 cade nel segno del Capricorno, opposto al Sole in Cancro. In astrologia, questo plenilunio rappresenta un momento di tensione e completamento tra due energie complementari: da un lato l’emotività, la casa e le radici (Cancro), dall’altro l’ambizione, la struttura e la responsabilità (Capricorno).

Il Capricorno è un segno di terra, governato da Saturno, e richiama alla concretezza, alla tenacia, al lavoro paziente verso obiettivi di lungo termine. Una Luna in questo segno suggerisce il bisogno di mettere ordine nelle emozioni, dare una forma stabile ai propri desideri, fare chiarezza tra ciò che sentiamo e ciò che siamo chiamati a costruire nel tempo.

È un momento favorevole per coltivare la disciplina interiore, rivedere i propri impegni, lasciar andare ciò che non è più sostenibile e investire energie in ciò che conta davvero. La luce piena della Luna aiuta a vedere con lucidità i risultati delle scelte passate, offrendo lo spunto per compiere aggiustamenti concreti nel presente.

Nel cielo, la Luna apparirà vicina alla costellazione del Sagittario, mentre tra est e sud, in alto, si riconoscerà il Triangolo Estivo: Vega, Deneb e Altair, tre stelle luminose che guideranno lo sguardo nella notte più intensa dell’estate.

Le prossime eclissi: quando?

Il prossimo grande evento astronomico sarà l’eclissi totale di Luna prevista per la notte tra il 7 e l’8 settembre 2025. In quell’occasione, il nostro satellite entrerà completamente nel cono d’ombra terrestre per oltre un’ora, regalando il suggestivo fenomeno della cosiddetta "Luna rossa" o "Blood Moon", ben visibile anche dall’Italia. Il fenomeno sarà visibile con inizio alle 19:31 ora italiana e termine alle 20:53.

A seguire, il 21 settembre 2025 si verificherà un’eclissi parziale di Sole, che sarà però osservabile solo dal Pacifico meridionale e alcune regioni dell’emisfero australe, come l’Antartide e la Nuova Zelanda: non sarà visibile dall’Europa.

Il prossimo evento rilevante per il nostro Paese arriverà l’anno prossimo, quando il 12 agosto 2026 si verificherà una spettacolare eclissi totale di Sole. In Spagna il disco solare sarà oscurato completamente, mentre in Italia sarà visibile solo in forma parziale, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Inoltre, il 2 agosto 2027 la Luna passerà di fronte al Sole generando un’eclissi solare totale visibile lungo un ampio percorso tropicale e subtropicale. Il fenomeno, che durerà oltre 6 minuti, attraverserà il Mar Mediterraneo fino ad arrivare al continente africano. In Italia sarà visibile in modo parziale, con una copertura maggiore al largo di Lampedusa.