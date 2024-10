WhatsApp si rinnova: arrivano filtri e sfondi per le videochiamate

L'app di messaggistica più popolare al mondo si prepara a stupire i suoi utenti con una serie di novità che promettono di rendere le videochiamate più divertenti e personalizzabili che mai. Scopriamo insieme le ultime funzionalità in arrivo su WhatsApp e come potranno trasformare le nostre conversazioni video.

Filtri e sfondi: un tocco di creatività alle videochiamate

WhatsApp ha annunciato l'introduzione di due nuove funzionalità che rivoluzioneranno l'esperienza delle videochiamate: filtri e sfondi. Queste novità permetteranno agli utenti di aggiungere un tocco personale e creativo alle loro conversazioni video, rendendo ogni chiamata un'esperienza unica.

Filtri: un arcobaleno di effetti

I filtri sono progettati per creare un'atmosfera più giocosa durante le videochiamate. Con ben 10 opzioni tra cui scegliere, gli utenti potranno dare libero sfogo alla loro creatività. Ecco alcuni dei filtri disponibili:

Caldo

Freddo

Bianco e nero

Light leak

Sognante

Prisma luminoso

Occhio di pesce

TV vintage

Vetro smerigliato

Duo tone

Questi effetti permetteranno di aggiungere un tocco di colore o di creare un'atmosfera artistica durante le chiamate, rendendo ogni conversazione un'esperienza visiva unica.

Sfondi: privacy e stile in un click

Gli sfondi offrono la possibilità di nascondere l'ambiente circostante durante le videochiamate, garantendo maggiore privacy e un look più professionale. Anche in questo caso, WhatsApp mette a disposizione 10 opzioni:

Sfocatura

Soggiorno

Ufficio

Caffè

Ciottoli

Foodie

Smoosh

Spiaggia

Tramonto

Celebrazione

Foresta

Che si tratti di una chiamata di lavoro o di una chiacchierata con gli amici, sarà possibile scegliere lo sfondo più adatto all'occasione.

Come attivare le nuove funzionalità

Utilizzare i nuovi filtri e sfondi durante una videochiamata è semplicissimo. Basterà seguire questi passaggi:

Avviare una videochiamata individuale o di gruppo Toccare l'icona degli effetti situata nell'angolo in alto a destra dello schermo Selezionare il filtro o lo sfondo desiderato dalla gamma di opzioni disponibili

È possibile combinare filtri e sfondi per creare un look completamente personalizzato.

Altre novità in arrivo

Oltre a filtri e sfondi, WhatsApp sta introducendo altre funzionalità per migliorare l'esperienza delle videochiamate:

Touch up : una funzione per migliorare l'aspetto dell'utente durante la chiamata

: una funzione per migliorare l'aspetto dell'utente durante la chiamata Low Light: un'opzione per ottimizzare la luminosità in ambienti poco illuminati

Queste funzioni aggiuntive permetteranno agli utenti di apparire al meglio durante le videochiamate, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Quando saranno disponibili le nuove funzionalità?

WhatsApp ha annunciato che queste nuove funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Gli aggiornamenti verranno distribuiti gradualmente, quindi è consigliabile tenere l'app sempre aggiornata per non perdere le novità.

Con l'introduzione di filtri e sfondi per le videochiamate, WhatsApp dimostra ancora una volta di essere all'avanguardia nell'offrire ai suoi utenti strumenti innovativi per comunicare in modo più creativo e personale. Queste nuove funzionalità non solo renderanno le conversazioni video più divertenti, ma offriranno anche soluzioni pratiche per la privacy e la personalizzazione dell'esperienza di chiamata.