Videogames: Digital Bros cede i diritti della serie Control a Remedy

Digital Bros, noto gruppo attivo nel mercato dei videogiochi, ha recentemente annunciato la cessione dei diritti relativi alla popolare serie di videogiochi "Control" alla società Remedy Entertainment. Questa mossa rappresenta un importante cambiamento strategico per Digital Bros e ha implicazioni significative per il futuro della serie "Control".

Il contesto dell'accordo

L'accordo prevede che la controllata di Digital Bros, 505 Games SpA, trasferisca i diritti di pubblicazione, distribuzione e marketing dei giochi della saga di "Control" a Remedy Entertainment. Il pagamento per questa cessione è di un minimo di 15,7 milioni di euro, che corrisponde agli investimenti effettuati da 505 Games fino ad oggi per lo sviluppo di "Condor" e "Control 2"

La strategia di Digital Bros

Digital Bros ha intrapreso una revisione del proprio portafoglio di proprietà intellettuali, con l'obiettivo di migliorare la gestione del rischio in un mercato in rapida evoluzione. L'attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un numero selezionato di prodotti con margini elevati, in particolare videogiochi di cui il Gruppo detiene la proprietà intellettuale, capaci di creare valore a lungo termine.

L’mpatto sul mercato e sugli appassionati

La serie "Control" ha goduto di un notevole successo e la cessione dei diritti potrebbe influenzare il modo in cui i futuri giochi verranno sviluppati e commercializzati. I fan della serie potrebbero aspettarsi nuove direzioni creative e strategie di marketing da parte di Remedy Entertainment, che ora detiene il pieno controllo creativo e commerciale sulla saga.

Le prospettive future

505 Games continuerà a gestire la pubblicazione di "Control" fino al 31 dicembre 2024, mantenendo i contratti di sublicenza attualmente in vigore. Questo accordo segna la fine dei contratti di pubblicazione esistenti e il trasferimento dei diritti a "Control", "Condor" e "Control 2" a Remedy Entertainment. Gli investitori e gli appassionati di giochi seguiranno con interesse per vedere come questa acquisizione influenzerà le future uscite e il posizionamento di Remedy Entertainment nel mercato dei videogiochi.

In conclusione, la cessione dei diritti della serie "Control" da Digital Bros a Remedy Entertainment è un evento significativo che potrebbe portare a nuove opportunità e sfide per entrambe le società. Con l'obiettivo di migliorare la gestione del rischio e concentrarsi su progetti ad alto margine, Digital Bros si posiziona per un futuro strategico nel dinamico mercato dei videogiochi.