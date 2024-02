Xbox rivoluziona il mercato dei videogiochi: apre a PlayStation e Switch, Diablo IV su Game Pass e anticipa la nuova console

L'ultimo episodio dell'Official Xbox Podcast, diffuso nella tarda serata di giovedì 15 febbraio,

ha scosso il mondo dei videogiochi con una serie di annunci rivoluzionari. In una trasmissione disponibile anche su YouTube, sono stati rivelati dettagli sorprendenti che promettono di cambiare il panorama del gaming.

I giochi di Xbox anche su Playstation e Nintendo Switch

Quattro giochi esclusivi per Xbox stanno per fare il grande salto verso piattaforme concorrenti come PlayStation e Switch. Sebbene i titoli esatti non siano stati ufficialmente confermati, ci sono forti sospetti su quali potrebbero essere. Microsoft ha suggerito che questi giochi includeranno "gemme nascoste" e titoli in abbonamento, con la promessa di espandere le comunità di giocatori che potranno godere di queste esperienze. Secondo le indiscrezioni, tra i titoli ci potrebbero essere Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves e Grounded.

Ma la notizia più eclatante è sicuramente l'arrivo di Diablo IV sul Game Pass a partire dal 28 marzo. Questo annuncio è destinato a rafforzare ulteriormente il servizio, che conta già 34 milioni di abbonati. Tuttavia, è importante sottolineare che il Game Pass rimarrà esclusivo per le piattaforme Xbox, confermando il forte impegno di Microsoft nei confronti dei suoi utenti.

L'apertura di Microsoft verso le console concorrenti come PlayStation e Switch rappresenta un cambiamento epocale nell'industria videoludica. La decisione di condividere le esclusive Xbox con altre piattaforme riflette una strategia volta a mostrare apertura e inclusività verso i rivali. Inoltre, suggerisce il desiderio di Microsoft di concentrarsi sempre di più sulla vendita di software e servizi piuttosto che sull'hardware.

Anticipazioni sulla nuova console

L'anticipazione di una nuova console da parte di Sarah Bond, presidente di Xbox, ha sollevato molte domande e speculazioni. Questo "grande salto tecnico" potrebbe indicare lo sviluppo di una console domestica di prossima generazione o potrebbe suggerire un'apertura verso il mercato delle console portatili, seguendo l'esempio dello Steam Deck di Valve.

In conclusione, l'azione audace di Microsoft nel portare le sue esclusive su altre piattaforme e nell'espandere il Game Pass con titoli di alto profilo come Diablo IV indica una nuova era nel mondo dei videogiochi. Questa mossa non solo amplia il pubblico dei giochi Xbox, ma potrebbe anche portare ad un aumento significativo degli abbonati al Game Pass, alimentando ulteriormente il successo della piattaforma e ridefinendo le dinamiche competitive del settore videoludico.