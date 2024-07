Samsung ha svelato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli, i Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, puntando forte sull'intelligenza artificiale e su un design ancora più raffinato. Presentati durante l'evento Galaxy Unpacked a Parigi, questi dispositivi promettono di rivoluzionare l'esperienza mobile grazie a funzionalità AI avanzate e miglioramenti hardware significativi.

Design e resistenza: evoluzione nella continuità

I nuovi pieghevoli Samsung mantengono il DNA dei loro predecessori, ma con alcune novità interessanti:

Galaxy Z Fold 6 : adotta un design più squadrato, reminiscente della serie Note, con bordi piatti e una perfetta simmetria[4].

: adotta un design più squadrato, reminiscente della serie Note, con bordi piatti e una perfetta simmetria[4]. Galaxy Z Flip 6: conserva l'estetica a conchiglia, ma con materiali più resistenti e una cerniera ottimizzata[4].

Entrambi i modelli vantano una maggiore durabilità grazie all'utilizzo di Armor Aluminium e Corning Gorilla Glass Victus 2. La resistenza ad acqua e polvere è certificata IP48, garantendo una protezione superiore.

Potenza e prestazioni: il cuore pulsante dell'innovazione

Al centro di questi dispositivi troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy di Qualcomm, ottimizzato per l'elaborazione AI e le prestazioni grafiche. Il sistema di raffreddamento è stato potenziato, con l'introduzione di una camera di vapore nel Flip 6 e un'unità 1,6 volte più grande nel Fold 6.

L'IA al centro dell'esperienza utente

Samsung ha integrato numerose funzionalità basate sull'intelligenza artificiale:

Samsung Notes: l'assistente Note offre traduzioni, riassunti e formattazione automatica. Trascrizione vocale: converte automaticamente le registrazioni in testo. Compositore: genera testo suggerito per email e social media. Google Gemini: Chatbot integrato che funge da assistente personale. Editing creativo: possibilità di modificare immagini con l'aiuto dell'IA.

Specifiche tecniche e prezzi

Galaxy Z Fold 6:

- Display interno: 7,6 pollici

- Memoria: 12GB RAM + fino a 1TB di storage

- Prezzo: a partire da 2.099€ (12GB + 256GB)

Galaxy Z Flip 6:

- Display esterno: 3,4 pollici

- Display interno: 6,7 pollici

- Fotocamera principale: 50 megapixel

- Prezzo: a partire da 1.279€ (12GB + 256GB)[4][5]

Sostenibilità e longevità

Samsung dimostra il suo impegno per l'ambiente utilizzando materiali riciclati, tra cui vetro, alluminio, plastica e, per la prima volta, oro e rame riciclati. Inoltre, entrambi i modelli riceveranno sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Disponibilità

I nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sono disponibili per l'acquisto a partire dal 10 luglio 2024

Svelati anche un nuovo smart watch e l’anello intelligente

Alla presentazione c'è spazio anche per due orologi smart, il Galaxy Watch 7, in due dimensioni, e una prima assoluta, il Galaxy Watch Ultra, concorrente diretto dell'Apple Watch Ultra. Svelato anche l'anello per monitorare la salute, il Galaxy Ring, che per ora non arriverà in Italia.

Con i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, Samsung consolida la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone pieghevoli. L'integrazione di funzionalità AI avanzate, unita a miglioramenti significativi in termini di design e prestazioni, promette di offrire un'esperienza utente senza precedenti. Questi dispositivi non solo rappresentano l'apice dell'innovazione tecnologica di Samsung, ma aprono anche nuove possibilità per l'interazione mobile nell'era dell'intelligenza artificiale.