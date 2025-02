Parata planetaria del 28 febbraio: sette pianeti 'allineati'. La guida per osservarli

Roma, 28 febbraio 2025 - Un raro spettacolo nei cieli questa sera: ben sette pianeti del Sistema Solare saranno visibili contemporaneamente poco dopo il tramonto. Un fenomeno imperdibile, soprannominato 'parata planetaria', che si ripeterà solamente nel 2040.

Stasera, i sette pianeti coinvolti sono Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Tuttavia, Mercurio, Nettuno e Saturno saranno molto vicini all'orizzonte nelle prime ore della sera, e sarà particolarmente difficile avvistarli al crepuscolo. Urano sarà visibile solo con l'ausilio di un binocolo. Al contrario, Venere, Giove e Marte saranno facilmente osservabili anche ad occhio nudo.

Il fenomeno avrà luogo indicativamente tra le 18 e le 18.45 di oggi; tuttavia, considerando che l'ora del tramonto cambia sensibilmente da zona a zona, è consigliabile tenerla in considerazione.

Per osservare al meglio il fenomeno, il consiglio principale è quello di concentrarsi su Venere, guardando verso ovest, poiché il pianeta sarà al massimo della sua luminosità, rendendolo facilmente visibile. Partendo da esso, scendendo lo sguardo verso l'orizzonte in verticale, si dovrebbe riuscire a individuare almeno Mercurio, che sarà anch'esso visibile a occhio nudo, seppur meno brillante. Tra i due si troverà Nettuno, ma sarà molto difficile da identificare, al pari di Saturno, che si troverà un po' più in basso rispetto a Mercurio, verso l'orizzonte.

Continuando l'osservazione, più in alto nel cielo a sud, si potrà ammirare con facilità Giove, mentre alla sua sinistra, più vicino all'orizzonte, si troverà Marte, anch'esso visibile senza difficoltà. In questo modo, un buon orientamento spaziale permetterà di apprezzare il raggruppamento di pianeti, anche se alcuni potrebbero richiedere l'ausilio di strumenti come binocoli per essere visti con maggiore chiarezza.

In molti definiscono l'evento astronomico di oggi un 'allineamento di pianeti', ma si tratta di un'espressione impropria in quanto non saranno posizionati formando una linea retta. L'evento in sé non è rarissimo: è possibile vedere dalla Terra gruppi di tre, quattro o cinque pianeti anche più volte in un anno, ma - come ha spiegato Greg Brown della Royal Observatory Greenwich a PA Media - "Più pianeti sono coinvolti, più cose devono essere allineate per renderli visibili contemporaneamente. Ciò rende le parate di sette pianeti piuttosto rare".