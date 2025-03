Partita la missione Nasa-SpaceX per recuperare i due astronauti da 9 mesi bloccati sull’Iss

Roma, 15 marzo 2025 – Si avvicina la possibilità di rientrare sulla Terra per i due astronauti americani Sunita Williams e Butch Wilmore da nove mesi bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). È infatti partita la missione per recuperarli e portare in orbita un nuovo equipaggio.

La missione Crew-10, gestita da Space X e Nasa, è partita dal Kennedy Space Center in Florida: il razzo Falcon 9 è decollato alle 00.03 (ora italiana) portando in orbita la capsula Space X Dragon con a bordo gli astronauti Anne McClain e Nichole Ayers della Nasa, Takuya Onishi della Japan Aerospace Exploration Agency e il cosmonauta di Roscosmos Kirill Peskov.

Inizialmente previsto per mercoledì scorso, il decollo è stato annullato all'ultimo minuto a causa di un problema tecnico al sistema di supporto a terra. Da allora è stata effettuata un'ispezione e una "sacca d'aria" che probabilmente causava il problema è stata evacuata, ha detto la Nasa.

Wilmore e Williams erano partiti per lo spazio il 5 giugno 2024 e sarebbero dovuti rimanere sul laboratorio orbitale per circa dieci giorni, ma il loro soggiorno si è protratto fino ad oggi a causa di problemi alla navicella spaziale Starliner, poi ritornata sulla Terra senza il suo equipaggio.