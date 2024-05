Microsoft rivoluziona il mondo dei Pc con l’intelligenza artificiale

Microsoft sta puntando sempre più sull'intelligenza artificiale (IA) per ridefinire il futuro dei personal computer. Durante il keynote di apertura della conferenza Build 2024, l'azienda ha svelato i nuovi PC Copilot Plus, i primi al mondo a integrare processori dedicati all'IA già dalla fase di progettazione hardware. Questi dispositivi sono equipaggiati con il Qualcomm Snapdragon X Elite, disponibile anche in versione Plus, un semiconduttore innovativo che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri computer.

Il nuovo Microsoft Surface Laptop

Collaborazioni e innovazioni

I PC Copilot Plus saranno disponibili a partire dal 18 giugno e vedranno la collaborazione di numerose aziende leader del settore tecnologico. Microsoft ha lavorato a stretto contatto con partner come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung per tradurre concretamente le specifiche necessarie a ottenere la certificazione Copilot Plus. Samsung, in particolare, ha annunciato il Galaxy Book 4 Edge, il primo AI PC della compagnia coreana, costruito su Snapdragon X Elite. Yusuf Mehdi, Vicepresidente esecutivo di Microsoft, ha sottolineato come questa prima ondata di PC Copilot+ rappresenti solo l'inizio di un'era di innovazione senza precedenti.

Funzionalità esclusive e prestazioni superiori

I computer Copilot+ promettono di offrire funzionalità esclusive non possibili con le macchine tradizionali. Tra queste, la traduzione in tempo reale di audio in 40 lingue e la funzione Recall, che permette di cercare elementi specifici nel computer, come foto o documenti, basandosi su modelli multimodali. Recall funziona con ogni app, inclusi i giochi, rendendo la ricerca di contenuti più veloce e precisa. Inoltre, il programma Cocrea consente di creare e modificare immagini basate sull'IA direttamente in Paint, offrendo nuove possibilità creative agli utenti.

Prestazioni ed efficienza energetica

Secondo i test di Microsoft, i PC Copilot Plus superano nettamente la concorrenza diretta. Le prestazioni sono superiori del 58% rispetto al MacBook Air da 15 pollici di Apple, con un incremento del 20% nella durata della batteria. Questi risultati dimostrano come l'integrazione dell'IA nei processori possa portare a miglioramenti significativi in termini di velocità ed efficienza energetica, segnando un cambiamento epocale nella piattaforma Windows.

In conclusione, Microsoft sta ridefinendo il concetto di personal computer con i nuovi PC Copilot Plus, mettendo l'intelligenza artificiale al centro dell'innovazione tecnologica. Con collaborazioni strategiche e funzionalità avanzate, questi dispositivi promettono di offrire un'esperienza utente senza precedenti, aprendo la strada a un futuro in cui l'IA sarà sempre più integrata nella nostra vita quotidiana.