Meteorite infuoca il cielo fra Spagna e Portogallo. Le incredibili immagini del ‘bolide’ blu

Roma, 19 maggio 2024 – Una grande palla di fuoco blu ha attraversato il cielo tra Spagna e Portogallo sotto allo sguardo incredulo di chi l’ha vista passare. “Que es eso?” (“Cos’è quello?”) si sente gridare in uno dei filmati che stanno facendo il giro del web sull’incredibile fenomeno.

Il passaggio del meteorite (X)

Il meteorite, ha attraversato il cielo ieri sera alle 22.46 a 45 chilometri al secondo, ed è rimasto visibile per centinaia di chilometri. Ha iniziato la sua fase luminosa a circa 100 chilometri sopra Cáceres (in Estremadura, Spagna) e si è esteso fino a 45 chilometri a nord-est di Porto (in Portogallo). Nel mezzo della traiettoria, il ‘bolide’ ha prodotto una fiammata di alcuni secondi che ha illuminato la notte con intensità maggiore rispetto a quella della luna. Secondo alcune fonti potrebbe essersi abbattuto nelle vicinanze della città Castro Daire in Portogallo. Altri invece hanno individuato il punto di caduta a Pero Pinheiro, vicino Sintra. Oltre alla grande sorpresa di chi l’ha visto (le autorità spagnole e portoghesi riportano di diverse segnalazioni avvenute ieri sera), a livello terrestre il fenomeno non ha prodotto alcun danno.