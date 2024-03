Dal metaverso al fediverso: ecco come Meta si prepara alla nuova era dei social network

Meta ha intrapreso un passo significativo verso l'integrazione nel cosiddetto "fediverso" con la sua piattaforma Threads. Questa mossa rappresenta un cambiamento radicale nel panorama dei social media, promettendo una maggiore interoperabilità tra diverse piattaforme e potenzialmente ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono online.

Che cos'è il fediverso?

Il fediverso è un insieme di server federati che, pur essendo ospitati indipendentemente, sono in grado di comunicare tra loro attraverso protocolli digitali condivisi. Questo consente agli utenti di utilizzare un unico account per interagire su diverse piattaforme social. Il termine "fediverso" deriva dalla fusione delle parole "federated" e "universe", indicando un universo di spazi digitali decentralizzati.

L'Iniziativa di Meta con Threads

Meta ha annunciato che gli utenti di Threads, una delle alternative a X-Twitter, potranno pubblicare post che saranno visibili anche su Mastodon, un altro popolare social network del fediverso. Questa funzione, denominata "fediverse sharing", permetterà la condivisione di contenuti con un solo clic su vari social network.

L'evento FediForum e le prospettive future

Durante l'evento online FediForum, dedicato agli sviluppatori del fediverso, Meta ha presentato le sue novità. Peter Cottle, sviluppatore di Instagram, ha illustrato come la funzione "fediverse sharing" funzionerà su Threads, sebbene al momento sia in una fase di anteprima chiusa e disponibile solo per un ristretto numero di utenti.

Sfide tecniche e considerazioni sulla privacy

Una delle sfide tecniche che Threads deve affrontare è la garanzia che i post eliminati dalla propria app vengano cancellati anche dalle piattaforme federate, una questione non ancora risolta. Inoltre, l'adozione del fediverso solleva questioni importanti relative alla privacy e alla gestione dei dati personali, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico.

L'ingresso di Meta nel fediverso attraverso Threads potrebbe dunque segnare l'inizio di una nuova era per i social network, caratterizzata da maggiore apertura e collaborazione tra diverse piattaforme. Sebbene l'iniziativa sia ancora nelle sue fasi iniziali, il potenziale impatto sul modo in cui gli utenti interagiscono online è significativo. La comunità tecnologica e gli utenti stessi seguiranno con interesse gli sviluppi futuri di questa promettente integrazione.