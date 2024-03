Su Instagram arriverà la funzione per sapere dove sono gli amici

Instagram, la popolare piattaforma di condivisione di foto e video, sta lavorando a una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri contatti. La "Mappa degli amici", come è stata battezzata, permetterà di visualizzare la posizione in tempo reale dei propri amici, introducendo un elemento di socialità geolocalizzata che fino ad ora era prerogativa di altre app, come Snapchat con la sua Snap Map.

La scoperta di Alessandro Paluzzi

Il primo a individuare questa novità è stato Alessandro Paluzzi, sviluppatore italiano noto per le sue scoperte in ambito social. Analizzando il codice delle app, Paluzzi ha spesso anticipato funzionalità prima del loro lancio ufficiale, e anche in questo caso ha pubblicato degli screenshot che mostrano come potrebbe funzionare la Friend Map di Instagram.

Funzionalità e privacy

La Mappa degli amici di Instagram sarà un'opzione opt-in, ovvero gli utenti dovranno scegliere attivamente di condividere la propria posizione. La privacy è al centro dell'attenzione: sarà possibile decidere chi può vedere la propria posizione, con opzioni che vanno dal condividere con tutti i follower, solo con gli "amici stretti", o con nessuno, grazie anche a una "Modalità Ghost" per nascondere l'ultima posizione attiva. Inoltre, i dati di localizzazione saranno protetti da crittografia end-to-end.

Instagram vs Snapchat: una competizione continua

Non è la prima volta che Instagram si ispira a Snapchat per implementare nuove funzioni. Già nel 2016, Instagram aveva introdotto le Storie, diventate poi uno degli elementi distintivi della piattaforma, seguendo l'esempio di Snapchat. Con la Friend Map, Instagram non solo si avvicina alle funzionalità offerte da Snapchat, ma potrebbe anche competere con servizi come "Find My" di Apple, che permette di localizzare amici e familiari.

Un'opportunità anche per le aziende

La Mappa degli amici potrebbe rappresentare un'opportunità anche per le aziende. Instagram ha recentemente introdotto una mappa ricercabile che consente di esplorare luoghi popolari e filtrare i risultati per categorie specifiche, come ristoranti e caffè. Questa funzionalità potrebbe essere integrata con la Friend Map, offrendo alle aziende un nuovo modo per farsi scoprire e interagire con i potenziali clienti.

La Mappa degli amici di Instagram è ancora in fase di prototipazione interna e non è stata testata esternamente. Tuttavia, il suo sviluppo segnala un'ulteriore evoluzione del social network verso una maggiore integrazione tra la condivisione di contenuti e la dimensione spaziale dell'esperienza sociale. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa novità e quali impatti avrà sulle dinamiche di interazione all'interno della piattaforma.