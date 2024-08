Meeting di Rimini: ecco come l'intelligenza artificiale può aiutare la lotta al cambiamento climatico

Al Meeting di Rimini, un evento che riunisce i principali attori della politica, dell'economia e della società, Maximo Ibarra, CEO di Engineering, ha sottolineato l'importanza dell'intelligenza artificiale (AI) e delle tecnologie digitali nella lotta al cambiamento climatico e nel supporto allo sviluppo sostenibile. Durante il panel "Transizione energetica: costi e competitività", Ibarra ha discusso delle strategie innovative che Engineering sta implementando per affrontare queste sfide globali.

Un impegno per la sostenibilità

Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, ha posto la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale. L'azienda sta sviluppando soluzioni proprietarie basate su AI, cloud, Digital Twin e cybersecurity per ottimizzare l'uso dei dati e creare sistemi predittivi e di monitoraggio. Questi sistemi mirano a ridurre perdite e sprechi, gestire il ciclo di vita delle comunità energetiche e supportare l'agricoltura nel mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici.

Obiettivi ambientali ambiziosi

Il Piano ESG 2024-2026 di Engineering prevede la riduzione del 42% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e l'uso esclusivo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro lo stesso anno. Questi obiettivi si affiancano a risultati già raggiunti, come la riduzione del 5% dei consumi di energia elettrica nel data center di Pont-Saint-Martin per il terzo anno consecutivo.

Formazione e innovazione

Engineering continua a investire nella formazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide ambientali. La recente partnership con l'Università Luiss Guido Carli ha portato alla creazione della prima cattedra in Europa in "AI & Climate Change", con l'obiettivo di formare nuovi profili capaci di applicare le potenzialità dell'intelligenza artificiale alle sfide ambientali.

Collaborazione e competitività

Durante il panel, Ibarra ha discusso l'importanza della cooperazione tra operatori di diversi settori industriali per rendere la transizione green una leva di crescita. La presenza di figure di spicco come Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e altri leader del settore, ha evidenziato l'importanza di un approccio collaborativo e integrato.

In sintesi, Maximo Ibarra e Engineering stanno tracciando una rotta chiara verso un futuro più sostenibile, sfruttando le tecnologie digitali per affrontare le sfide del cambiamento climatico e promuovere uno sviluppo economico sostenibile.