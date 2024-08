Spazio: scoperto un oggetto misterioso che attraversa la Via Lattea a 1,6 milioni di km/h

Un oggetto celeste non identificato sta attraversando la nostra galassia a una velocità impressionante di circa 1,6 milioni di chilometri orari. Questo corpo celeste, noto come CWISE J1249, è stato avvistato mentre sfrecciava nello spazio a una velocità tale da poter potenzialmente abbandonare la Via Lattea, secondo quanto riportato dalla BBC. Gli scienziati sono attualmente impegnati a cercare di comprendere la natura di questo enigmatico oggetto.

Attualmente, CWISE J1249 si trova a una distanza di 400 anni luce dalla Terra. Gli esperti concordano su un punto fondamentale: è altamente improbabile che si tratti di una sonda spaziale, principalmente a causa delle sue dimensioni. Con una massa pari a circa l'8% di quella del Sole, questo oggetto è 30.000 volte più grande del nostro pianeta. Questa caratteristica lo colloca in una categoria intermedia tra una stella e un pianeta. Il dottor Darren Baskill, docente di astronomia presso l'Università del Sussex, ha spiegato alla BBC che "stelle che si muovono così rapidamente sono rare. Localmente, solo una o due stelle su mille si muovono a una tale velocità, e una stella che si muove rapidamente come J1249 lascerebbe la nostra galassia in pochi decine di milioni di anni: un battito di ciglia per stelle che possono vivere per decine di miliardi di anni".

Nonostante la sua impressionante velocità, CWISE J1249 si muove a solo lo 0,001% della velocità della luce. Tuttavia, potrebbe comunque riuscire a liberarsi dalla nostra galassia e avventurarsi nello spazio intergalattico. Per mettere in prospettiva la velocità di J1249, il dottor Baskill ha sottolineato che si muove 2,6 volte più velocemente della sonda spaziale più veloce mai lanciata, la sonda Parker, che ha raggiunto la sua massima velocità orbitando attorno al Sole nel giugno 2024.

Questo fenomeno solleva numerose domande e sfide per gli astronomi, che continuano a indagare per svelare i misteri di questo straordinario viaggiatore spaziale.