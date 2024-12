It Wallet, da oggi il portafoglio digitale è attivo (e gratis) per tutti: quali documenti caricare sull’app IO e come

Roma, 4 dicembre 2024 – La rivoluzione digitale dei documenti è realtà. Dopo mesi di sperimentazione, da oggi mercoledì 4 dicembre, il portafoglio digitale IT-Wallet è disponibile per tutti i cittadini italiani. Sarà così possibile caricare gratuitamente sull'app IO (l’app dei servizi pubblici, disponibile per Android e iOS) la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria o tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea per la disabilità tramite SPID o CIE.

La nuova funzionalità di fatto elimina la necessità di portare con sé i documenti fisici, ma non è obbligatoria e non invalida la versione cartacea dei documenti caricati. Ma vediamo come funziona e quali sono i principali vantaggi. Per l'attivazione e l'uso del portafoglio digitale basta scaricare l'app IO, effettuare l'accesso e usare la funzione che consente l'aggiunta di documenti.

Come caricare i documenti sull’app IO

All’avvio dell'app IO (già scaricata e configurata sullo smartphone) basta cliccare sul link “Inizia” che si trova nell'avviso "Novità”: Documenti su IO. Una volta selezionato il metodo con cui identificarsi (Spid, Cie + Pin o CieID), basta seguire le indicazioni sullo schermo per portare a termine il processo di verifica. Dopo essersi assicurati che i dati inseriti sono corretti, premere su “Continua” e “Aggiungi primo documento”. A quel punto occorre selezionare il documento che si intende aggiungere al portafogli digitale (patente di guida, tessera Sanitaria, etc.) e premere nuovamente “Continua”.

Quindi cliccare su “Aggiungi al portafoglio” per aggiungere uno degli altri documenti disponibili con IT-Wallet

Come usare il portafogli digitale

Attualmente non è possibile usare i documenti caricati su IT-Wallet in assenza di connessione Internet. E non serve fare uno screenshot per aggirare il problema perché i documenti caricati hanno valore legale solo nel momento in cui vengono mostrati dall'apposita sezione dell'app IO.

Per mostrare un documento basta accedere all'app IO sullo smartphone, toccare la voce “Portafoglio” e selezionate il documento che si desidera mostrare cliccando su “Mostra certificato di autenticità”. In questo modo le autorità potranno leggere i dati tramite la scansione del codice QR che comparirà a schermo.

Cosa succede se ritirano In particolare, per quanto riguarda la versione digitale della patente, è possibile usare quest'ultima al posto del documento fisico in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine. Ma solo a condizione che i controlli avvengano su territorio italiano. In futuro sarà possibile usare la patente digitale anche fuori dai confini nazionali.

Se, a seguito del controllo, si dovesse incorrere nel ritiro o nella sospensione della patente di guida, si dovrà consegnare agli agenti il documento materiale e, se non lo si ha con sé, bisogna recarsi quanto prima nel più vicino commissariato per provvedere. Una volta registrato il provvedimento, sulla versione digitale della patente comparirà la dicitura “Revocata”.