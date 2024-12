Perché IT Wallet (a volte) non funziona: “Problemi tecnici con il caricamento della tessera sanitaria”

Roma, 4 dicembre 2024 – Primi problemi per IT Wallet, il servizio di portafoglio digitale dell’applicazione IO appena ‘nato’. Stamani il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti ha annunciato la novità, ovvero la possibilità di caricare i propri documenti (tre per ora: patente di guida e tessera sanitaria oltre alla Carta Europea della Disabilità) in versione digitale sul telefonino, in modo da averli sempre con sé. Ma gli utenti stanno registrando qualche intoppo.

Errori con la tessera sanitaria

Per effettuare l’operazione è necessario aggiornare o installare app IO sul proprio telefono e accedere con la propria identità digitale (Cie o Spid). A questo punto bisogna cliccare sulla sezione ‘Novità: Documenti su IO’ e seguire le indicazioni. Comparirà l’opzione ‘Aggiungi primo documento’. Molti cittadini stanno riscontrando problemi, soprattutto nel caricamento della tessera sanitaria. Problemi che dipenderebbero dal numero elevato di accessi al servizio appena lanciato. Nella mattinata si è raggiunto un picco di circa 1.500 attivazioni al minuto che hanno provocato rallentamenti nel sistema. E nel primo pomeriggio le attivazioni erano circa già 400mila. “Ci sono molte richieste sui sistemi del fornitore tecnico che restituisce i dati della tessera sanitaria”, si legge sulla app IO. In questi casi, al tentativo di caricamento, compare anche un messaggio di errore ( ‘Si è verificato un errore imprevisto’). Si suggerisce di riprovare più tardi.

Cosa si dice sul web

Sui social pullulano le lamentele da parte degli utenti. E le battute si sprecano. “Portafoglio digitale per tutti – scrive qualcuno a corredo di un screenshot che immortala il messaggio di errore. “Questa è la situazione”. Non mancano poi i complottisti che protestano per l’ennesimo “tassello della schiavitù digitale”. “Procedono per step – si legge su X – con identità digitale, SPID, wallet, poi ci faranno confluire tutto: multe, accertamenti, stipendio, pensione, conto bancario, tasse, auto, vaccini, profilo sanitaria”. Ma tanti plaudono all’iniziativa, in primis gli smemorati che hanno trovato l’antidoto alla loro memoria ballerina. Problemi tecnici a parte poi, caricare i documenti è semplice e richiede pochi minuti.

It Wallet non è obbligatorio

Va ricordato che il servizio di portafoglio digitale non è obbligatorio. Chiunque voglia proseguire con i documenti fisici è libero di farlo. Il bello arriverà entro il 2026 quando IT Wallet sarà integrato al portafoglio digitale europeo (Eudi Wallet) e sarà utilizzabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea.