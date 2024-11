Cos’è Worldline e che spiegazione ha dato sui problemi a Pos e Bancomat

Roma, 29 novembre 2024 – A partire dalle 11:25 di ieri – 28 novembre – pagare con la carta è diventata un’impresa: un guasto ha mandato in tilt i circuiti Bancomat, Pagobancomat e Nexi. I comunicati stampa dei principali circuiti hanno preso le distanze dall’incidente: il problema tecnico è da imputare a Worldline, fintech francese che si occupa delle emissioni e dell’accettazione dei pagamenti elettronici. La società ha dichiarato in una nota che il disservizio è legato a "problemi di connessione" ai propri "data center in Italia, causati da un’interruzione del servizio da parte di terzi", ovvero attribuibili a fattori esterni alla compagnia.

Cos’è Worldline e di cosa si occupa

Worldline è una fintech francese fondata nel 1972. Attualmente, è quarto leader mondiale in operazioni di pagamento e primo processor di pagamento europeo. Sul sito della compagnia si legge: “Il nostro scopo è progettare e gestire soluzioni transazionali e di pagamento che consentano una crescita economica sostenibile, rafforzando gli aspetti legati all’affidabilità e alla sicurezza nella nostra società”.

Wordline inizia ad occuparsi di realizzare soluzioni per gestire i pagamenti tramite internet negli anni ‘90. Dal 2021, con le ultime acquisizioni in Italia, Grecia e Paesi Nordici, Worldline copre l'intera catena del valore dei pagamenti in Europa: si occupa di elaborazione delle emissioni, accettazione dei pagamenti, acquiring commerciale e elaborazione degli acquiring. Inoltre, offre servizi digitali aggiuntivi per enti governativi e aziende.

Oltre ad operare in Europa, l’azienda francese è presente in Nord America, Australia, Nuova Zelanda, parte dell’America Latina, Cina, India, Giappone e Indonesia, per un totale di 170 paesi e 1,4 milioni di aziende. Il numero di carte di pagamento gestite da Worldline è pari a 126 milioni. Nel 2023 la fintech ha generato un ricavo di 4,6 miliardi di euro.

Cosa è successo ieri

Secondo il comunicato diffuso da Worldline, i servizi offerti dall’azienda “hanno risentito di problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un'interruzione di servizio da parte di terzi". Questo ha portato a una serie di problemi tecnici sulla rete nazionale, che hanno impattato alcuni servizi di pagamento di carte di credito e di debito.

“L'impatto - riporta la nota - è principalmente localizzato in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati. I nostri team sono completamente mobilitati per risolvere la situazione”. Non è ancora chiaro quali siano i fattori esterni alla compagnia che hanno causato l’incidente, ma la fintech si è impegnata a condividere “ulteriori informazioni non appena saranno disponibili”.