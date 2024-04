Il 6 aprile tutti col naso all’insù per vedere il fantastico triangolo luminoso in cielo

Sabato 6 aprile 2024, poco prima dell'alba, il cielo ci regalerà uno spettacolo unico: un meraviglioso “triangolo luminoso” composto da tre corpi celesti. Questo terzetto sarà visibile per poco meno di un'ora e sarà composto dalla Luna, Marte e Saturno.

I protagonisti

1. Marte: Il pianeta rosso farà capolino alle 05:20, caratterizzato dal suo splendido colore rossiccio.

2. Saturno: più in basso e a sinistra rispetto a Marte, Saturno apparirà biancastro-giallognolo, luminoso ma meno brillante degli altri astri circostanti.

3. Luna: il satellite della Terra completerà il triangolo, rendendo questa congiunzione astrale un evento unico.

Dove guardare esattamente

Una congiunzione di questo tipo può essere osservata a occhio nudo o con l'ausilio di un binocolo, a seconda della luminosità dei corpi celesti coinvolti e delle condizioni del cielo. Per osservare al meglio tali eventi, è consigliabile allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso, come le luci delle città, e cercare un luogo con un orizzonte sgombro da ostacoli come edifici o alberi. Tutti e tre i protagonisti saranno incastonati nel cuore della costellazione dell'Acquario. Poiché sorgeranno oltre l'orizzonte a ridosso del sorgere del Sole, avremo circa un'ora di tempo per ammirare questa congiunzione astrale. Tuttavia, è importante prestare attenzione all'orario del sorgere del Sole per evitare rischi per la vista.

Attenzione alla sicurezza

Osservare il disco solare senza appositi filtri solari rappresenta un grave rischio per la vista. Pertanto, cerchiamo il triangolo luminoso nel cielo solo dopo esserci sincerati dell'orario del sorgere del Sole. Questo spettacolo celeste ci offre un'opportunità unica per contemplare la bellezza e la grandezza dell'universo. Buona osservazione!